باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما ۳ امتیاز بازی را گرفتیم، اما بازی چنگی به دل نزد. یک مقدار نیمه اول بازی خوب بود، اما در نیمه دوم بازی، موقعیت خاصی را بازیکنان پرسپولیس خلق نکردند. مالکیت توپ دست سرخپوشان بود، اما اتفاقی رخ نداد.

او افزود: خیلی نمی‌توانیم بگوییم شکل خوبی بازی داشت و سرعت بازی هم خوب نبود. بازی محتاطانه‌ای پرسپولیس انجام داد و دنبال این بود که حفظ نتیجه کند و در نهایت نتوانست با یک گل برنده شود.

درخشان درباره اینکه به نظر می‌رسد پرسپولیس با کمبود بازیکن مواجه است و نمی‌تواند موقعیت آن چنانی ایجاد کند، گفت: نه، اصلا به این موضوع اینطور نگاه نکنید. تیم پرسپولیس نفرات خیلی خوبی دارد، اما الان کادر فنی در بازی گرفتن از بازیکنان خود سردرگم است. نفرات خوبی در خط جلو داریم و این بازیکنان فرم خوبی دارند، اما یک مقدار گیج و سردرگم هستیم و نحوه بازی مان ایده آل نیست.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد بیفوما و اورونوف را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: فعلا این ۲ بازیکن نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. البته یک مقدار اورونوف بهتر است، اما بیفوما خیلی نتوانسته در تیم پرسپولیس جا بیفتد و بتواند به پرسپولیس کمک کند.

او درباره اینکه علیپور ۸ هفته است که در امر گلزنی ناکام است، گفت: علیپور بازیکن خوبی است، اما او را به خوبی تغذیه نمی‌کنند. خیلی مهم است که هافبک‌ها بتوانند فوروارد‌ها را خوب تغذیه کنند و بتوانند توپ‌های خود به آنها برسانند تا بازیکنی مثل علیپور بتواند از این موقعیت‌ها استفاده کند. ما هنوز نتوانستیم خلق موقعیت به وجود بیاوریم که انتظار از علیپور داشته باشیم تا گل بزند. بازیکنان پرسپولیس هنوز نتوانستند علیپور را در شرایط گلزنی قرار بدهند.

درخشان درباره اینکه پرسپولیس ۳ بازی گذشته خود را با برد‌های اقتصادی به پایان بردند، گفت: به نظرم این اشکال دارد و پرسپولیس در جایی دارد استپ می‌کند که این توقف می‌تواند کار دستش بدهد. شرایط سرخپوشان به صورتی هست که نمی‌توانند از آنجا دل بکنند و جلوتر بروند و این موضوع برایشان مشکل به وجود می‌آورد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد دفاع‌های راست و چپ سرخپوشان را چطور دیده است، گفت: بازیکنان کناری پرسپولیس دارند بازی می‌کنند، اما قابلیتشان بیشتر نشده است و در جا می‌زنند. ۲ بازیکن کناری ما باید از لحاظ فنی ارتقا پیدا کنند تا بهتر بتوانند به خط حمله کمک کنند.

او درباره اینکه عملکرد پرسپولیس را در نیم فصل اول چطور دیده است، گفت: عملکردش بد نبوده و امتیازات خوبی گرفته است. حالا یک بر صفر پیروز شده، اما ۳ امتیاز بازی را گرفته است. البته در دور برگشت کار سخت‌تر می‌شود و باید شرایطمان بهتر شود.

درخشان درباره اینکه پرسپولیس باید در چه پست‌هایی بازیکن بگیرد، گفت: به نظرم بازیکن باید در خطوط دفاع و حمله گرفته شود. دفاع‌های کناری ما خیلی ضعیف هستند و در خط حمله هم باید یک مهاجم ششدانگ در کنار علیپور داشته باشیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه شانس سرخپوشان را برای قهرمانی چقدر می‌داند، گفت: همان قدر که بقیه تیم‌ها شانس دارند، پرسپولیس هم شانس قهرمانی دارد. خیلی از بازی‌ها مانده است و باید ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد.