بر اساس گزارش سالانه سناتور جمهوری‌خواه رند پل، راسوها و سگ‌های معتاد به کوکائین در فهرست ۱.۶ تریلیون دلاری «هدررفت‌های بودجه دولتی» آمریکا قرار دارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس جدیدترین «گزارش فستیووس» سالانه سناتور رند پل، دولت آمریکا در سال جاری بیش از ۱.۶ تریلیون دلار صرف برنامه‌های هدررفته کرده است، از جمله آموزش سنجابک‌ها برای نوشیدن الکل به‌صورت افراطی و دادن کوکائین به سگ‌ها.

نسخه ۲۰۲۵ این گزارش توسط این جمهوری‌خواه کنتاکی، مجموع هدررفت بیش از یک و نیم تریلیون دلار (۱،۶۳۹،۱۳۵،۹۶۹،۶۰۸ ) دلار را ثبت کرده است، که شامل ۱.۲۲ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی ملی آمریکا است، بدهی‌ای که اکنون نزدیک به ۴۰ تریلیون دلار شده است.

هزینه‌های خاصی که مورد انتقاد قرار گرفته‌اند عبارتند از: ۲.۱ میلیون دلار برای محققانی که نمونه بزاق جمع‌آوری کرده و در جشنواره‌های موسیقی EDM در نیویورک از شرکت‌کنندگان درباره مصرف مواد مخدر پرسش می‌کنند. مؤسسه ملی بهداشت (NIH) ۵.۲ میلیون دلار برای دادن کوکائین به سگ‌ها و بیش از ۱۳.۸ میلیون دلار برای آزمایش روی سگ‌های بیگل صرف کرده است.

دیگر پروژه‌های برجسته شامل ۱۴.۶ میلیون دلار برای آموزش میمون‌ها به بازی در یک بازی ویدیویی الهام‌گرفته از «Price Is Right» است، فرایندی که شامل پیچ‌کردن میله‌های فلزی به جمجمه حیوانات می‌شد. وزارت امور کهنه‌سربازان نیز ۱ میلیون دلار برای مطالعه‌ای هزینه کرد که در آن سنجابک‌های نوجوان مجبور به مصرف الکل شدند.

این گزارش همچنین هزینه‌های مرتبط با تنوع و کمک‌های خارجی را هدف قرار داده است. از جمله ۳.۳ میلیون دلار به دانشگاه نورث‌وسترن برای ایجاد «محله‌های علمی»، نصب «سفیران فضای امن» و تشکیل کمیته‌هایی برای «از بین بردن نژادپرستی سیستماتیک». وزارت خارجه آمریکا نیز ۲۴۴،۲۵۲ دلار برای تولید یک کارتون تلویزیونی کودکان در پاکستان درباره تغییرات اقلیمی هزینه کرده است.

پل همچنین هزینه‌های ناکارآمد مرتبط با کووید-۱۹ را مورد انتقاد قرار داد، از جمله بیش از ۴۰ میلیون دلار پرداخت شده به اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی برای ترویج واکسیناسیون در میان گروه‌های اقلیت.‌ای‌یو‌اس‌ای‌آید (USAID) که توسط ترامپ در تابستان منحل شد، گزارش شده که ۵۴ میلیون دلار برای جمع‌آوری و ارسال نمونه‌های ویروس کرونا از خفاش‌ها به ووهان برای آزمایش‌های «تقویت عملکرد» هزینه کرده است.

او همچنین اشاره کرد که از یک تخصیص ۷.۵ میلیارد دلاری تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن برای ساخت ۵۰۰،۰۰۰ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در سراسر کشور، تنها ۶۸ ایستگاه واقعاً عملیاتی هستند.

پل افزود که بسیاری از برنامه‌های ذکرشده توسط بایدن تأیید شده‌اند. او گفت، با اینکه ترامپ پس از آن هزینه‌های خارجی را کاهش داده است، اما این هنوز «قطره‌ای در سطل» است و کنگره را متهم کرد که «پول را به پروژه‌های شخصی و منافع ویژه هدایت می‌کند» و مالیات‌دهندگان آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهد.

منبع: آرتی

برچسب ها: بودجه آمریکا ، هدر رفت
خبرهای مرتبط
ترامپ: تعرفه‌ها آمریکا را قوی و ثروتمند می‌کند
نامه اعضای کنگره به روبیو برای پایان محاصره غزه
افزایش کسری بودجه آمریکا علی‌رغم فزونی تعرفه‌های گمرکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
آخرین اخبار
زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو؛ هیچ گزارشی از خسارات یا سونامی
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
تلاش صهیونیست‌ها برای شکستن حلقه انزوا با چنگ زدن به شاخ آفریقا
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین