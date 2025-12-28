باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس جدیدترین «گزارش فستیووس» سالانه سناتور رند پل، دولت آمریکا در سال جاری بیش از ۱.۶ تریلیون دلار صرف برنامه‌های هدررفته کرده است، از جمله آموزش سنجابک‌ها برای نوشیدن الکل به‌صورت افراطی و دادن کوکائین به سگ‌ها.

نسخه ۲۰۲۵ این گزارش توسط این جمهوری‌خواه کنتاکی، مجموع هدررفت بیش از یک و نیم تریلیون دلار (۱،۶۳۹،۱۳۵،۹۶۹،۶۰۸ ) دلار را ثبت کرده است، که شامل ۱.۲۲ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی ملی آمریکا است، بدهی‌ای که اکنون نزدیک به ۴۰ تریلیون دلار شده است.

هزینه‌های خاصی که مورد انتقاد قرار گرفته‌اند عبارتند از: ۲.۱ میلیون دلار برای محققانی که نمونه بزاق جمع‌آوری کرده و در جشنواره‌های موسیقی EDM در نیویورک از شرکت‌کنندگان درباره مصرف مواد مخدر پرسش می‌کنند. مؤسسه ملی بهداشت (NIH) ۵.۲ میلیون دلار برای دادن کوکائین به سگ‌ها و بیش از ۱۳.۸ میلیون دلار برای آزمایش روی سگ‌های بیگل صرف کرده است.

دیگر پروژه‌های برجسته شامل ۱۴.۶ میلیون دلار برای آموزش میمون‌ها به بازی در یک بازی ویدیویی الهام‌گرفته از «Price Is Right» است، فرایندی که شامل پیچ‌کردن میله‌های فلزی به جمجمه حیوانات می‌شد. وزارت امور کهنه‌سربازان نیز ۱ میلیون دلار برای مطالعه‌ای هزینه کرد که در آن سنجابک‌های نوجوان مجبور به مصرف الکل شدند.

این گزارش همچنین هزینه‌های مرتبط با تنوع و کمک‌های خارجی را هدف قرار داده است. از جمله ۳.۳ میلیون دلار به دانشگاه نورث‌وسترن برای ایجاد «محله‌های علمی»، نصب «سفیران فضای امن» و تشکیل کمیته‌هایی برای «از بین بردن نژادپرستی سیستماتیک». وزارت خارجه آمریکا نیز ۲۴۴،۲۵۲ دلار برای تولید یک کارتون تلویزیونی کودکان در پاکستان درباره تغییرات اقلیمی هزینه کرده است.

پل همچنین هزینه‌های ناکارآمد مرتبط با کووید-۱۹ را مورد انتقاد قرار داد، از جمله بیش از ۴۰ میلیون دلار پرداخت شده به اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی برای ترویج واکسیناسیون در میان گروه‌های اقلیت.‌ای‌یو‌اس‌ای‌آید (USAID) که توسط ترامپ در تابستان منحل شد، گزارش شده که ۵۴ میلیون دلار برای جمع‌آوری و ارسال نمونه‌های ویروس کرونا از خفاش‌ها به ووهان برای آزمایش‌های «تقویت عملکرد» هزینه کرده است.

او همچنین اشاره کرد که از یک تخصیص ۷.۵ میلیارد دلاری تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن برای ساخت ۵۰۰،۰۰۰ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در سراسر کشور، تنها ۶۸ ایستگاه واقعاً عملیاتی هستند.

پل افزود که بسیاری از برنامه‌های ذکرشده توسط بایدن تأیید شده‌اند. او گفت، با اینکه ترامپ پس از آن هزینه‌های خارجی را کاهش داده است، اما این هنوز «قطره‌ای در سطل» است و کنگره را متهم کرد که «پول را به پروژه‌های شخصی و منافع ویژه هدایت می‌کند» و مالیات‌دهندگان آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهد.

منبع: آرتی