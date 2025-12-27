رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی با هدف ایجاد بستری جامع برای بررسی، تقویت و ارتقای جایگاه کارشناسی رسمی در نظام قضایی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمدجواد تیموری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در نشست خبری گفت: برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در راستای این است تا با تمرکز بر توسعه انسجام داخلی جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار و اعتماد عمومی به خدمات کارشناسی، ارتقای سطح دانش حرفهای و گسترش همکاریهای نهادی، گامی مؤثر در مسیر تحول نظام کارشناسی برداشته شود.
وی ادامه داد: محورهای همایش شامل تبیین جایگاه قانونی و حرفهای کارشناسی رسمی، بررسی ساختار و چالشهای نظام کارشناسی، تحلیل تعاملات نهادهای درونی و بیرونی مؤثر بر حوزه کارشناسی و مرور تجارب ملی و بین المللی در این حوزه است.
تیموری گفت: این همایش فرصتی برای هم اندیشی کارشناسان، قانونگذاران، مسئولان قضایی، دانشگاهیان و فعالان حرفهای به منظور ترسیم نقشه راهی برای آینده کارشناسی رسمی در کشور، با نگاهی به استانداردها و رویکردهای نوین جهانی است.