باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دوحه به‌شدت با تصمیم رژیم صهیونیستی برای شناسایی «سومالی‌لند» مخالفت می‌کند و آن را اقدامی غیرقابل قبول می‌داند.

در این بیانیه تأکید شده است که قطر هرگونه تلاش برای ایجاد نهاد‌ها یا موجودیت‌های موازی که وحدت ملی و حاکمیت «سومالی» را تضعیف کند، رد می‌کند و چنین اقداماتی را مخل ثبات منطقه می‌داند.

وزارت خارجه قطر همچنین خاطرنشان کرده است که به جای این گونه اقدامات، «اسرائیل» باید فلسطین را به رسمیت بشناسد و به درگیری‌ها و حملات علیه نوار «غزه» پایان دهد، تا مسیر صلح و ثبات در منطقه هموار شود.

منبع: رویترز