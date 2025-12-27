مدیر باشگاه لخ پوزنان در جدیدترین صحبت‌های خود اعتراف کرد که فصل گذشته از برخی بازیکنان مصدوم زیاد استفاده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی قلی‌زاده، وینگر تیم ملی فوتبال ایران، سومین فصل حضور خود در باشگاه لخ پوزنان لهستان را سپری می‌کند؛ بازیکنی که فصل گذشته همراه با این تیم موفق شد عنوان قهرمانی لیگ لهستان را به دست آورد و یکی از مهره‌های تأثیرگذار «لخ» در مسیر رسیدن به جام بود.

سایت لهستانی «meczyki» در گزارشی به وضعیت این تیم پرداخت و نوشت: تیم فوتبال لخ پوزنان در نیم‌فصل گذشته با مشکلات فراوانی از نظر مصدومیت بازیکنان مواجه بود و به اعتقاد پیوتر روتکوفسکی، این موضوع بهایی بود که باشگاه برای رقابت جدی بر سر قهرمانی لیگ لهستان پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، در فصل جاری شمار زیادی از بازیکنان لخ با مصدومیت‌های خفیف و شدید روبه‌رو شدند که جدی‌ترین آنها مربوط به رادوسواف مورافسکی، پاتریک والِمارک و دنیل هاکانس بود؛ بازیکنانی که تاکنون حتی یک دقیقه هم در این فصل برای تیم‌شان به میدان نرفته‌اند.

روتکوفسکی با اشاره به این موضوع تأکید کرد که مشکلات این سه بازیکن، به همراه علی قلی‌زاده، ریشه در فصل گذشته دارد؛ فصلی که لخ پوزنان در بهار برای رسیدن به قهرمانی، روی سلامت بازیکنان خود ریسک کرد.

مدیر باشگاه لخ پوزنان در این باره گفت: «برای کسب نتایج پایانی فصل قهرمانی، هزینه بسیار زیادی دادیم و فداکاری بزرگی انجام شد. با مورافسکی ریسک کردیم، قلی‌زاده را کاملاً تحت فشار قرار دادیم، والِمارک را بیش از حد بازی دادیم و همین اتفاق برای هاکانس هم افتاد. این چهار بازیکن بهایی بودند که برای قهرمانی پرداخت کردیم. عملاً هر چهار نفر حدود شش ماه از میادین دور بودند؛ اتفاقی که واقعاً کم‌سابقه و فاجعه‌بار بود. پس از آن، وضعیت سایر بازیکنان را بهتر مدیریت کردیم و دیگر مصدومیت‌های طولانی‌مدت نداشتیم.»

در ادامه این گزارش آمده است که قرارداد دو نفر از این بازیکنان تنها تا پایان ماه ژوئن اعتبار دارد و باشگاه لخ پوزنان هنوز تصمیم نهایی درباره تمدید قرارداد مورافسکی و علی قلی‌زاده اتخاذ نکرده است.

توماش ژونسا، مدیر ورزشی باشگاه لخ پوزنان، نیز در این خصوص توضیح داد: «مورافسکی از ماه‌های مارس و آوریل دچار مشکلات جسمانی بود و به‌زودی نزدیک به یک سال می‌شود که او بازی نکرده است. با این حال، مورافسکی بازیکن بسیار مهمی برای ماست؛ هم در زمین و هم در رختکن. شخصاً با او صحبت کرده‌ام و پس از بازگشت کاملش به شرایط مسابقه، درباره آینده‌اش تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»

علی قلی‌زاده نیز از ابتدای حضورش در لخ پوزنان با مصدومیت‌های متعددی مواجه بوده، اما با این وجود در فصل گذشته نقش بسیار مهمی در مسیر قهرمانی این تیم ایفا کرد و یکی از مهره‌های کلیدی لخ در راه رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ لهستان به شمار می‌رفت.

