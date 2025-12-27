معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: شورای نگهبان آمادگی کامل برای نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵ دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن صادقی‌مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات  در همایش هیات‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌هایی که در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده، مسئولیت نظارت برعهده دارند، درباره نظارت بر انتخابات گفت: شبکه عظیم و منسجم و مردمی ناظرین شورای نگهبان با احساس مسئولیت و استقلال کامل و همکاری نزدیک با وزارت کشور به تکالیف قانونی خود عمل خواهند کرد.

وی افزود: شورای نگهبان ضمن آمادگی کامل برای نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای سال آینده، برای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ نیز در حال برنامه‌ریزی و طراحی‌های راهبردی است.

صادقی مقدم درخصوص انتخابات تمام الکترونیکی نیز تاکید کرد: در صورت تامین سلامت، سرعت، دقت و به ویژه امنیت و سهولت مردم برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با تایید و موافقت شورای نگهبان، قابل برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: چابک‌سازی تشکیلات نظارتی شورای نگهبان در شهرستان‌های حوزه‌های انتخابیه از ۴۵۰ دفتر به ۲۰۳ دفتر و به تعداد حوزه‌های انتخابیه انجام گرفت. این کار با استقبال و همکاری مسئولین دفاتر نظارت و بازرسی در استان‌های سراسر کشور، صورت گرفت.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان ضمن ادای احترام به شهدای شبکه نظارت در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد که شبکه مردمی نظارت به عنوان «مدافعان حریم مردم‌سالاری دینی» با احساس مسئولیت و تعهد دینی و ایثار و فداکاری به شایستگی ایفای نقش می‌کنند.

منبع: شورای نگهبان

برچسب ها: شورای نگهبان ، انتخابات میان دوره ای مجلس
خبرهای مرتبط
سخنگوی شورای نگهبان: باید تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت انجام دهیم
«لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» تایید شد
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
قوی کردن بنیه علمی بهترین راه مقابله با هجمه‌های فرهنگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: برای تأمین معیشت مردم برنامه ۲۰ بندی داریم
همکاری‌های دریایی ایران، چین و روسیه وارد تمرینات گرم شده است
عارف: بیضایی معیاری ماندگار در تاریخ هنر ایران است
بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات
سخنگوی شورای نگهبان: باید تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت انجام دهیم
آخرین اخبار
عارف: بیضایی معیاری ماندگار در تاریخ هنر ایران است
همکاری‌های دریایی ایران، چین و روسیه وارد تمرینات گرم شده است
بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات
پزشکیان: برای تأمین معیشت مردم برنامه ۲۰ بندی داریم
سخنگوی شورای نگهبان: باید تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت انجام دهیم
اعلام فرآیند اجرایی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان
اصلاح رفتار مصرف انرژی در کشور نیازمند پشتوانه علمی و فرهنگی است
محکومیت نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور سومالی توسط رژیم صهیونیستی
آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها در استان تهران
آمادگی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵
پزشکیان: حفاظت مسئولانه از محیط‌زیست با واگذاری مسئولیت به ذی‌نفعان محقق می‌شود
وزیر کشور: حدود ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند
تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، مغلوب ابتکار و شجاعت جوانان ایران اسلامی شد
مجلس در بودجه دفاعی کشور تمام توان خود را برای تقویت نیروهای مسلح به‌کار می‌گیرد
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
رشد کمتر از تورم حقوق می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌
واقع‌گرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختار‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۶ دی