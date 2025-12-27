وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور برای قطار‌های تهران و حومه در مدت یک تا ۱.۵ سال آینده شاهد تحولات مثبت خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق روز شنبه در حاشیه چهلمین نشست «شورای‌عالی محیط زیست» و دومین جلسه این شورا در دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان، درباره نقش وزارتخانه متبوع خود در بهبود کیفیت هوا اظهار داشت: طبق دستور رئیس‌جمهور، طی یک تا ۱.۵ سال آینده در تهران و کلان‌شهرها و سپس در مسیرهای ارتباطی تهران با شهرهای پیرامونی، شاهد تحولات مثبت در حوزه حمل‌ونقل ریلی خواهیم بود.

گفتنی است؛ این اظهارات نشان‌دهنده تمرکز دولت چهاردهم بر توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلاینده‌های شهری از طریق گسترش قطارهای حومه‌ای است.

در این نشست که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان مرتبط تشکیل شد، ۱۱ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

