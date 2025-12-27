خانم‌های باردار نباید از رنگ مو استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مژگان تن ساز، پزشک و متخصص طب سنتی در مورد ممنوعیت استفاده از رنگ مو و لاک ناخن در خانم های باردار صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
بررسی زنجبیل برای مزاج گرم و‌ تر + فیلم
بررسی مزاج انواع موسیقی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
آخرین اخبار
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵
حمایت روانی، مهم‌ترین عامل تداوم بارداری است
فواید غذا خوردن روی زمین + فیلم
بررسی مزاج انواع موسیقی + فیلم