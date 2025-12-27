وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد

کارشناس مسئول مواد آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو گفت: برخی لوازم آرایشی غیرمجاز موجود در بازار حاوی مقادیر بالای سرب، جیوه و سایر فلزات سنگین هستند و مصرف مداوم آنها سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم اسماعیلی کارشناس مسئول مواد آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو اظهار کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد برخی لوازم آرایشی فاقد مجوز در بازار، حاوی فلزات سنگینی هستند که می‌توانند در مصرف طولانی مدت آثار جبران ناپذیری بر سلامت بدن داشته باشند.

وی افزود: این فلزات از طریق پوست و مخاط وارد بدن می‌شود و به‌ویژه در محصولاتی مانند رژلب، کرم‌های سفیدکننده و فرآورده‌های مورد استفاده در ناحیه چشم، خطر بروز اختلالات عصبی، آسیب‌های کلیوی و مشکلات هورمونی را افزایش می‌دهد.

اسماعیلی با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار عرضه لوازم آرایشی، اظهار کرد: معاونت غذا و دارو با اجرای گشت‌های مشترک و جمع‌آوری محصولات فاقد مجوز، در حال خارج کردن این اقلام از چرخه مصرف لوازم آرایشیو بهداشتی است.

کارشناس مسئول مواد آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو از شهروندان خواست تنها از لوازم آرایشی دارای شماره پروانه بهداشتی یا کد IRC و خرید از مراکز معتبر استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه عارضه پوستی یا علائم غیرعادی، مصرف محصول را متوقف کرده و موضوع را به مراکز بهداشتی گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، محصولات آرایشی
