فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ  محسن سلیمانی فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت مسلحانه یک خودروی سواری جنسیس مشکی رنگ توسط دو سارق مسلح که با خودروی سواری سورن در حرکت بودند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی چالوس قرار گرفت.

او افزود: این دو متهم با خودروی سواری سورن در محدوده ولی آباد محور کندوان در مقابل خودروی جنسیس توقف کرده و با پیاده کردن راننده، اقدام به سرقت خودرو می‌کنند.

سرهنگ سلیمانی همچنین گفت: ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با تیمی متشکل از کارآگاهان اقدام به بررسی موضوع کردند و با انجام اقدامات فنی دو متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در پایان از شهروندان درخواست کرد: اگر مامور و یا فردی که با لباس شخصی خود را مامور معرفی کرد به تجهیزاتی که در دست دارد اکتفا نکنند و حتما کارت هویتی و شناسایی را از او بخواهند و بعد از آن که هویت مامور مشخص شد از او تمکین کنند.

برچسب ها: سرقت اموال ، سرقت مسلحانه
تبادل نظر
