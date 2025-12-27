۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرشاد مقیمی در آیین آغاز طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور که‌ با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد اظهار داشت: وزیر صمت پیگیری‌های مستمر خود نقش محوری در پیشبرد این طرح داشته‌اند. همچنین جانشین فرمانده پلیس راهور کشور، که مسئولیت مدیریت و کنترل ترافیک کشور را بر عهده دارند، در حوزه موتورسیکلت‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری ایفا کردند.

وی افزود: نشست امروز در واقع نقطه تلاقی دو برنامه محوری دولت چهاردهم است؛ یکی در حوزه صنعت و دیگری در حوزه سلامت. همان‌گونه که وزیر دستور داده بودید، قرار بود وزیر بهداشت نیز در جلسه حضور داشته باشند. این طرح از جنبه‌های توسعه فعالیت‌های صنعتی و نوآوری در صنعت، و از سوی دیگر صیانت از سلامت مردم، اهمیت دوچندانی دارد.»

مقیمی ادامه داد:موضوع جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده تنها یک طرح حمل‌ونقلی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. از نظر اقتصادی، این طرح موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش ایمنی و آسودگی کاربران می‌شود.

وی گفت: در جلسه مربوط به خودروها نیز به اهمیت اقتصاد چرخشی اشاره کردیم. همان‌طور که در خودروها میزان فولاد قابل استحصال پس از اسقاط مشخص شد، در حوزه موتورسیکلت هم محاسبات لازم انجام شده است. اقلام قابل بازیافت و بازگشت به چرخه اقتصاد کشور در این طرح دقیقاً بررسی شده و در اختیار وزارتخانه قرار دارد.

وی افزود: یکی از اهداف مهم طرح، کاهش آلودگی صوتی و زیست‌محیطی در شهرهاست. شهرهای ایمن و نوآور نیازمند کنترل این نوع آلودگی‌ها هستند و اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

مقیمی تصریح کرد: طبق آمار، حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور در مرحله فرسودگی هستند که عمدتاً از نوع کاربراتوری و غیراستانداردند. این موتورسیکلت‌ها در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، در حالی‌که با جایگزینی آن‌ها با موتورسیکلت‌های انژکتوری، مصرف سوخت بین ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر کاهش می‌یابد. این عدد برای اقتصاد کشور بسیار قابل توجه است.

وی گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، زمینه صادرات سوخت نیز برای کشور فراهم می‌شود. فرایند اجرای طرح با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس راهور، قوه قضائیه، نهادهای مالی، وزارت کشور و تشکل‌های تولید و اسقاط طراحی شده است.

او توضیح داد: فرایند کار به این صورت است که متقاضیان با ورود به سامانه، ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند. پس از تأیید اولیه، می‌توانند در سامانه نمایندگی‌های موتورسیکلت‌ساز، مدل جایگزین خود را انتخاب کنند. بعد از تأیید اصالت موتورسیکلت توسط پلیس راهور، اطلاعات به سیستم بانکی کشور ارسال می‌شود و تسهیلات مورد نیاز از سوی بانک‌ها به شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز پرداخت می‌گردد. نهایتاً متقاضیان می‌توانند موتورسیکلت‌های جدید خود را تحویل بگیرند.

مقیمی اظهار داشت: تا امروز حدود ۲۳ هزار و ۲۹۵ نفر در طرح ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان، ۲۸۳ نفر به بانک معرفی شده‌اند، ۱۰۰ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند و ۵۳ نفر موتورسیکلت‌های خود را تحویل می‌گیرند. روند کار در روزهای آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی افزود: برای موفقیت در اجرای طرح، لازم است مشوق‌ها به‌درستی تنظیم و هم‌زمان محدودیت‌ها متناسب با آن‌ها اعمال شود. همچنین هدف‌گیری دقیق جامعه هدف ــ مانند رانندگان سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی و سایر گروه‌های استفاده‌کننده از موتورسیکلت ــ و هم‌افزایی دستگاه‌ها نقش کلیدی دارد.

او در ادامه گفت: هر موتورسیکلت به‌طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم وزن دارد. از این میزان، حدود ۵۵ تا ۶۵ کیلوگرم فولاد، ۲۳ کیلوگرم آلومینیوم، یک تا یک‌ونیم کیلوگرم مس، حدود یک لیتر سیالات، ۶ تا ۱۲ کیلوگرم لاستیک و ۸ تا ۱۲ کیلوگرم پلیمر قابلیت بازگشت به چرخه اقتصاد کشور را دارد.

وی تصریح کرد: اگر این اعداد را در ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده کشور ضرب کنیم، میزان تأثیرگذاری این طرح در حوزه اقتصادی به‌خوبی مشخص می‌شود. این طرح علاوه بر کاهش آلایندگی‌ها، به تقویت اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند و ضرورت تسریع در اجرای آن را نشان می‌دهد.

مقیمی در پایان گفت:برای نخستین‌بار توانستیم با یک فرایند نظام‌مند و سیستماتیک، نوسازی موتورسیکلت‌ها را آغاز کنیم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم گزارش روند توسعه‌یافته‌تر و گسترده‌تری از جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور ارائه کنیم.