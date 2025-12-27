رهبران اروپایی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی گفتگوی تلفنی خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده کمیسیون اروپا گزارش داد که رهبران اروپایی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی گفتگوی تلفنی خواهند داشت.

طبق اطلاعات او، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در این گفت‌و‌گو شرکت خواهد کرد. این تماس تلفنی در ۲۷ دسامبر، پیش از دیدار ترامپ و زلنسکی در ایالات متحده برگزار خواهد شد.

طبق برنامه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه ساعت ۱۱:۰۰ شب به وقت مسکو (۸:۰۰ شب به وقت گرینویچ) در فلوریدا با ولودیمیر زلنسکی دیدار خواهد کرد. این دیدار در پالم بیچ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
