باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- خسرو صادق نیت مشاور وزیر بهداشت در مراسم آیین آغاز طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار داشت:بحث موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری در سال‌های گذشته منجر به تصویب قانونی شد که بر اساس آن تولید موتورهای کاربراتوری متوقف و حرکت به سمت نوسازی و ارتقای کیفیت موتورها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر می‌کنم که پس از سال‌ها، این موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت و زمینه اجرای این سیاست فراهم شد.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به ابعاد سلامت این طرح گفت:از منظر سلامت، این موضوع دو محور بسیار مهم دارد که نخستین آن بحث آلودگی هواست. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سالانه نزدیک به ۵۸ هزار نفر به دلیل مواجهه با آلاینده‌هایی که از طریق هوا وارد بدن می‌شود جان خود را از دست می‌دهند.

وی تصریح کرد:این آلاینده‌ها موجب بروز بیماری‌های متعددی از جمله انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی‌عروقی، ریوی و سایر بیماری‌ها می‌شوند که می‌توانند مردم را با مشکلات جدی و بیماری‌های سختی مواجه کنند؛ بیماری‌هایی که گاه تا مرگ فرد را همراهی می‌کند.

صادق‌نیت ادامه داد:این طرح ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در کاهش این عوارض داشته باشد. در مواجهه با آلودگی هوا، برخی پارامترها شاخص‌تر هستند و اثرات آن‌ها بیشتر دیده می‌شود؛ از جمله مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و به‌ویژه ریزگردها یا PM2.5 که ذرات معلق در هوا هستند و مهم‌ترین شاخص آلودگی و عوارض ناشی از آن محسوب می‌شوند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد موتورسیکلت‌های فرسوده که غالباً کاربراتوری هستند، در برخی موارد بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از موتورسیکلت‌های انژکتوری و حتی خودروها آلودگی ایجاد می‌کنند و جایگزینی آن‌ها می‌تواند نقش ویژه‌ای در کاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح سلامت مردم داشته باشد.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به دومین محور سلامت این طرح افزود:موضوع دوم، بحث تصادفات است. متأسفانه میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشور ما بسیار بالاست و حتی مهم‌تر از آن، حجم صدماتی است که منجر به بستری شدن، درمان‌های طولانی‌مدت و آسیب‌هایی می‌شود که تا پایان عمر فرد را درگیر می‌کند و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

وی تصریح کرد:در این میان، موتورسیکلت و تصادفات مربوط به آن نقش ویژه‌ای در آمار مرگ‌ومیر و صدمات دارند و متأسفانه سال گذشته مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت ۵۰ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به این موضوع است.

صادق‌نیت گفت:نوسازی موتورسیکلت‌ها می‌تواند در کاهش این آمار نیز نقش مؤثری ایفا کند و ایمنی تردد را به شکل محسوسی افزایش دهد.

وی با ارائه پیشنهادی در این زمینه افزود:استفاده از کلاه ایمنی موضوعی است که پیش از این نیز در مراجع مختلف مطرح شده، اما متأسفانه در کشور ما میزان استفاده از آن نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین‌تر از حد مطلوب است.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد:یکی از روش‌های مؤثر این است که همزمان با نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده، تحویل کلاه ایمنی به عنوان یک امر ضروری در نظر گرفته شود تا زمینه استفاده از این وسیله محافظ فراهم شود.

وی تصریح کرد: کلاه ایمنی می‌تواند مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت و آسیب‌های شدید را تا ۷۰ درصد کاهش دهد و این اقدام ما را به اهداف این طرح مؤثر و بزرگ نزدیک‌تر می‌کند.

صادق‌نیت گفت:بنده شخصاً و از طرف وزارت بهداشت از اجرای این اقدام ارزشمند تشکر ویژه می‌کنم و امیدوارم این طرح با موفقیت و استقبال گسترده‌تری اجرا شود و هرچه سریع‌تر منجر به جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت‌های به‌روزتر، ایمن‌تر و کم‌آلاینده‌تر شود تا آلودگی کمتری برای مردم کشورمان ایجاد کند.