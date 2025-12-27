کاظمی به تشریح چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از جمله ثبت‌نام مدارس، مدارس غیردولتی، نقل‌وانتقالات، امتحانات و مسائل مالی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان‌ها، با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک ماه مبارک رجب، نظارت و ارزیابی را از ارکان اساسی سلامت اداری و موفقیت برنامه‌های کلان کشور دانست و اظهار کرد: بدون نظارت مؤثر، هیچ برنامه‌ای به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و بازرسی، بازوی توانمند مدیران برای تحقق اهداف سازمانی است.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش، افزود: در طول ۴۶ سال گذشته، هیچ‌گاه آموزش‌وپرورش به‌صورت واقعی در اولویت نخست دولت‌ها نبوده است، اما امروز با رویکرد رئیس‌جمهور، این حوزه در صدر توجه دولت قرار گرفته و ده‌ها جلسه تخصصی با حضور شخص رئیس‌جمهور برای حل مسائل آموزش‌وپرورش برگزار شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت را دو محور اصلی سیاست‌های دولت دانست و تصریح کرد: در همین راستا، بیش از ۸ هزار پروژه آموزشی و پرورشی به‌صورت لحظه‌ای در سامانه‌های نظارتی رصد می‌شود و تنها در یک سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار کلاس درس جدید در کشور احداث شده است؛ اقدامی که با بسیج کامل استانداران و فرمانداران محقق شد.

کاظمی گفت: پرداخت به‌موقع پاداش‌ها، تسویه سریع مطالبات امتحانات و پرداخت منظم حق‌التدریس‌ها از جمله اقداماتی است که در شرایط سخت مالی دولت انجام شد و نشان‌دهنده نگاه عملی دولت به کرامت معلمان است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی ارزیابی عملکرد، اظهار کرد: نظارت نباید صرفاً شکلی و اداری باشد؛ بلکه باید راهبردی، مسئله‌محور و مبتنی بر سنجش میزان تحقق اهداف کلان آموزش‌وپرورش، از جمله سند تحول بنیادین، برنامه هفتم توسعه، عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین رسیدگی به شکایات مردمی را یکی از ارزشمندترین مأموریت‌های حوزه بازرسی دانست و گفت:پاسخگویی شفاف و منصفانه به شکایات، موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی می‌شود و این سرمایه‌ای بزرگ برای نظام آموزشی کشور است.

کاظمی با اشاره به چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از جمله ثبت‌نام مدارس، مدارس غیردولتی، نقل‌وانتقالات، امتحانات و مسائل مالی، تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند اصلاح فرایندها، سیاست‌ها و ساختار‌ها است و انتظار می‌رود مجموعه‌های ارزیابی و بازرسی با ارائه پیشنهاد‌های دقیق و کارشناسی، نقش مؤثری در رفع این گره‌های قدیمی ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر اصلی حرکت آموزش‌وپرورش، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین است و همه مدیران و ناظران باید با درک روشن از این مسیر، نقش خود را در تحقق آینده‌ای عادلانه و باکیفیت برای نظام تعلیم و تربیت کشور ایفا کنند.

منبع: آموزش و پرورش 

برچسب ها: آموزش و پرورش ، مدارس
