باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین می‌گوید که پس از یک عملیات مخفی، یک گروه جرایم سازمان یافته را که شامل برخی اعضای پارلمان این کشور است، افشا کرده است.

گفته شده برخی اعضای پارلمان در ازای دریافت مبالغی به نفع تصمیمات خاصی رای داده‌اند. بازرسان گفتند که این طرح به صورت نظام‌مند عمل می‌کرده و ممکن است واسطه‌های دیگری نیز در آن دخیل بوده‌ باشند.

در همین حال، این آژانس می‌گوید که ماموران آن قصد حمله به پارلمان را داشته‌اند، اما با ممانعت سرویس‌های امنیتی اوکراین مواجه شده‌اند. این دفتر تأکید کرد که «مانع‌تراشی در اقدامات تحقیقاتی نقض مستقیم قانون است.»

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که سازمان‌های مبارزه با فساد اوکراین تحقیقات خود را در مورد طرح رشوه‌خواری مربوط به اعضای پارلمان این کشور گسترش داده‌اند.

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین که پس از اعتراضات سال ۲۰۱۴ در این کشور تأسیس شد، توسط شرکای غربی کی‌یف به عنوان ستون اصلی مبارزه با فساد این کشور دیده می‌شود. هرگونه مانع بر سر راه آن، احتمالاً در زمانی که اوکراین به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

منبع: پولیتیکو