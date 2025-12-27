باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کاغذلو معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در حاشیه جلسه کمیته انتخابات استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به ابلاغ وزیر کشور و استاندار در تاریخ ۲۷ آذر برای آغاز فرایند انتخابات در سراسر کشور، اظهار کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، تمامی فرمانداریهای استان تهران آمادگی کامل خود را اعلام کردهاند.
وی افزود: از روز ۲۸ آذر آگهی ثبتنام داوطلبان در تمامی شهرستانها منتشر شد و طی پنج روز، معتمدین شهرستانی در سامانه جامع انتخابات توسط هیئتهای نظارت شهرستان و استان معرفی شدند و این روند با همکاری و هماهنگی مناسب با ستاد نظارت استان تهران انجام شد و خوشبختانه اسامی نهایی اعلام گردید.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: از مجموع ۱۶ شهرستان استان تهران، در ۱۱ شهرستان ۳۰ نفر از معتمدین تأیید شدند و در ۵ شهرستان نیز برخی افراد عدم احراز صلاحیت شدند که این موارد نیز به تأیید هیئتهای نظارت رسید.
کاغذلو تصریح کرد: در روز پنجم، فرایند قانونی تشکیل هیئتهای اجرایی در هر ۱۶ شهرستان انجام شد و هشت نفر از معتمدین به عنوان اعضای هیئت اجرایی شهرستانها انتخاب شدند و در این مسیر، جا دارد از تلاش فرمانداران، هیئتهای نظارت و عوامل اجرایی شهرستانها قدردانی کنم.
وی در پایان گفت: از تاریخ ۲۸ دیماه، روند ثبتنام شوراهای شهر در استان تهران و شهرستانهای استان آغاز خواهد شد و پس از پایان ثبتنام، هیئتهای تعیین صلاحیت بررسیها را انجام و نتایج را اعلام خواهند کرد و همچنین با ابلاغیه آتی وزیر کشور، مراحل بعدی و آغاز رسمی انتخابات در بازههای زمانی پیشبینیشده اجرایی خواهد شد.
منبع: ایسنا