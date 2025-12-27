رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی با تصمیم ریکاردو ساپینتو از فهرست استقلال برای دیدار مقابل گل گهر سیرجان کنار گذاشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان گل گهر سیرجان است.
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال که برای دیدار المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را از فهرست این تیم کنار گذاشته بود برای بازی پیش رو مقابل گل گهر نیز مجددا این ۲ بازیکن را در فهرست تیمش قرار نداد.
کنار گذاشته شدن رضاییان و جلالی درحالی است که گفته میشد ساپینتو از این ۲ بازیکن در دیدار مقابل گل گهر استفاده خواهد کرد.