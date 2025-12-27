رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی با تصمیم ریکاردو ساپینتو از فهرست استقلال برای دیدار مقابل گل گهر سیرجان کنار گذاشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان گل گهر سیرجان است.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال که برای دیدار المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را از فهرست این تیم کنار گذاشته بود برای بازی پیش رو مقابل گل گهر نیز مجددا این ۲ بازیکن را در فهرست تیمش قرار نداد.

کنار گذاشته شدن رضاییان و جلالی درحالی است که گفته می‌شد ساپینتو از این ۲ بازیکن در دیدار مقابل گل گهر استفاده خواهد کرد.

برچسب ها: استقلال ، گل‌گهر سیرجان ، ریکاردو ساپینتو ، رامین رضاییان ، ابوالفضل جلالی
خبرهای مرتبط
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت سپاهان برای بازگشت به صدر جدول/ نبرد دقیقی و رحمتی در دستگردی
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
غایبان استقلال برای دیدار با گل گهر مشخص شدند
ساپینتو: برد برابر گل‌گهر حیاتی است/ بازی با المحرق را باید فراموش کنیم
سوت بازی استقلال به منصوریان رسید/ سام داور سپاهان شد
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماموریت سپاهان برای بازگشت به صدر جدول/ نبرد دقیقی و رحمتی در دستگردی
کولاک علی منصور در لیگ عراق
کنایه فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی‌های مالک تراکتور
برد‌های پرسپولیس به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است/ من خیلی راحت می‌توانم هوادارانمان را تحریک کنم
پرسپولیس به‌دنبال معامله‌گریِ شمس‌آذر
فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
منچستریونایتد ۱ - ۰ نیوکسل/ جشن کریسمس در اولدترافورد+ فیلم
مرخصی ۵ روزه پرسپولیسی‌ها در نیم فصل
زنوزی خودزنی کرد؛ در انتظار شفاف‌سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی‌های پرسپولیس
بازداشت فوتبالیست‌های ترکیه‌ای به اتهام شرط‌‌بندی
آخرین اخبار
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
اعتراف مدیر لهستانی به استفاده بیش از حد از قلی‌زاده
برد پرسپولیس مقابل آریو در دیداری تدارکاتی
کادر فنی پرسپولیس در استفاده از بازیکنان سردرگم است/ برد‌های اقتصادی می‌تواند مشکل ساز شوند
زنوزی خودزنی کرد؛ در انتظار شفاف‌سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی‌های پرسپولیس
برخورد با فحاشی‌ها و شعارهای قومیتی وظیفه فدراسیون فوتبال است
ساپینتو: برد برابر گل‌گهر حیاتی است/ بازی با المحرق را باید فراموش کنیم
فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
معرفی برترین‌های مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور در تهران
شکایت چادرملو از تراکتور رد شد
کنایه فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی‌های مالک تراکتور
کولاک علی منصور در لیگ عراق
پرسپولیس به‌دنبال معامله‌گریِ شمس‌آذر
مرخصی ۵ روزه پرسپولیسی‌ها در نیم فصل
پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد/ اخراج بازیکن مس رفسنجان درست بود
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
بازداشت فوتبالیست‌های ترکیه‌ای به اتهام شرط‌‌بندی
تساوی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل مالی/ زور زامبیا و کومور به هم نرسید
منچستریونایتد ۱ - ۰ نیوکسل/ جشن کریسمس در اولدترافورد+ فیلم
برد‌های پرسپولیس به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است/ من خیلی راحت می‌توانم هوادارانمان را تحریک کنم
ماموریت سپاهان برای بازگشت به صدر جدول/ نبرد دقیقی و رحمتی در دستگردی
باشگاه تراکتور: چهره تک تک عوامل شعار‌های توهین‌آمیز و قومیتی در اختیار باشگاه است
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص حواشی اخیر
سازمان لیگ: جناب زنوزی، تحمل نبردن در فوتبال را داشته باشید
زنوزی: تاج اگر توان اداره فوتبال ایران را ندارد کنار برود
مس رفسنجان لیاقت کسب جایگاه خوب را دارد/ داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند
اوسمار: عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر مس رفسنجان بود
زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
از فروش پیراهن مارادونا تا خداحافظی از فوتبال به دلیل قتل هم‌تیمی + فیلم
فجر ۱ - ۲ فولاد/ پیروزی دراماتیک شاگردان گل محمدی در شیراز + فیلم