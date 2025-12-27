سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی را نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی از طریق تلاش برای پیشبرد توطئه تجزیه این کشور اسلامی را نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت سرزمینی جمهوری فدرال سومالی، این تحرک شرورانه رژیم صهیونیستی را در راستای سیاست این رژیم برای بی‌ثبات‌سازی کشور‌های منطقه و تشدید ناامنی در منطقه دریای سرخ و شاخ آفریقا توصیف کرد و ضمن حمایت از موضع قاطع سازمان همکاری اسلامی و نیز اتحادیه آفریقا در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای خنثی‌کردن این اقدام توسعه‌طلبانه و تهدیدزای رژیم اشغالگر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، سومالی
خبرهای مرتبط
رژیم صهیونیستی در پی گدایی هم‌پیمان برای سومالی‌لند + فیلم
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
ادعای دولت آمریکا در «دلسوزی برای مردم ایران»، مزورانه و سخیف است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، مغلوب ابتکار و شجاعت جوانان ایران اسلامی شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۶ دی
وزیر کشور: حدود ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند
رشد کمتر از تورم حقوق می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود
مجلس در بودجه دفاعی کشور تمام توان خود را برای تقویت نیروهای مسلح به‌کار می‌گیرد
واقع‌گرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختار‌ها
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌
پزشکیان: حفاظت مسئولانه از محیط‌زیست با واگذاری مسئولیت به ذی‌نفعان محقق می‌شود
آمادگی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵
آخرین اخبار
آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها در استان تهران
آمادگی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵
پزشکیان: حفاظت مسئولانه از محیط‌زیست با واگذاری مسئولیت به ذی‌نفعان محقق می‌شود
وزیر کشور: حدود ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند
تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، مغلوب ابتکار و شجاعت جوانان ایران اسلامی شد
مجلس در بودجه دفاعی کشور تمام توان خود را برای تقویت نیروهای مسلح به‌کار می‌گیرد
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
رشد کمتر از تورم حقوق می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌
واقع‌گرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختار‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۶ دی
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
عراقچی: وزارت خارجه از تلاش برای رفع تحریم غافل نیست/ ضرورت رشد اقتصاد ایران
وزیر کشور میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در ۷ محور عملیاتی استان تهران برگزار شد