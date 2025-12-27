باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک سند رسمی گوگل نشان میدهد که کاربران ممکن است به زودی بتوانند آدرسهای ایمیل @gmail.com خود را بدون ایجاد حساب جدید تغییر دهند. این یک گام مهم است که میتواند اساساً نحوه مدیریت هویت دیجیتال شرکت در سراسر سرویسهایش را تغییر دهد.
این سند در گروه تلگرام گوگل پیکسل هاب فقط به زبان هندی ظاهر شد و قویاً نشان میدهد که این ویژگی ممکن است ابتدا در هند ارائه شود. گوگل تأیید میکند که دسترسی تدریجی خواهد بود.
از زمان راهاندازی جیمیل، گوگل هر حساب را به یک آدرس ایمیل دائمی مرتبط کرده است. در حالی که نام نمایش داده شده قابل تغییر است، خود آدرس @gmail.com ثابت و غیرقابل تغییر باقی مانده است. این همان آدرسی است که برای ورود به یوتیوب، درایو و سایر سرویسها استفاده میشود.
این محدودیت کاربران را مجبور کرده است که یا با آدرسهای قدیمی یا نامناسب زندگی کنند یا به عنوان یک راه حل، حسابهای ثانویه ایجاد کنند، بدون اینکه گوگل راه حل مستقیمی برای کاربران شخصی ارائه دهد. سند جدید نشاندهنده فاصله گرفتن آشکار از این مدل سختگیرانه است.
ویژگی جدید چگونه کار خواهد کرد؟
گوگل به کاربران اجازه میدهد آدرس جیمیل خود را تغییر دهند، در حالی که همان حساب و تمام دادههای آن دست نخورده باقی میمانند. فایلها، عکسها، اشتراکها و تنظیمات همگی یکسان باقی خواهند ماند.
از همه مهمتر، گوگل تأیید کرده است که آدرس جیمیل قدیمی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ایمیلهای ارسال شده به هر دو آدرس به یک صندوق ورودی میرسند و در واقع به یک حساب دو آدرس ایمیل میدهند.
این ویژگی با محدودیتهایی برای حفظ امنیت و ثبات همراه خواهد بود: کاربران مجاز خواهند بود هر ۱۲ ماه یک بار آدرس جیمیل خود را تغییر دهند، با حداکثر سه تغییر برای هر حساب. آنها نمیتوانند در این دوره انتظار، آدرس جیمیل جدید دیگری را برای همان حساب ثبت کنند.
زمان راهاندازی این ویژگی جدید خطرات امنیتی بالقوهای را ایجاد میکند، زیرا مجرمان سایبری ممکن است سعی کنند از سردرگمی پیرامون این ویژگی جدید برای فیشینگ کاربران سوءاستفاده کنند. از آنجایی که تغییر آدرس جیمیل شما بر اعتبارنامه ورود شما در سرویسهای گوگل تأثیر میگذارد، هدف جذابی برای تلاشهای کلاهبرداری است.
به کاربران توصیه میشود نسبت به هرگونه پیامی که آنها را به "تأیید" یا "بهروزرسانی" آدرس جیمیل خود ترغیب میکند، محتاط باشند، زیرا گوگل تغییرات عمده حساب را از طریق ایمیلهای تصادفی اعلام نمیکند. گزینههای قانونی فقط در تنظیمات رسمی حساب کاربری ظاهر میشوند.
گوگل هنوز رسماً این ویژگی را اعلام نکرده است و جزئیات آن ممکن است قبل از انتشار جهانی تغییر کند. کاربران میتوانند با مراجعه به آدرس 'my.account.google.com/google-account-email' به صورت دستی در دسترس بودن این گزینه را بررسی کنند. اگر این ویژگی هنوز در دسترس نباشد، این گزینه ظاهر نخواهد شد.
اگر این اقدام به طور گسترده منتشر شود، نشاندهنده یک تغییر نادر در سیاست گوگل خواهد بود، زیرا این اولین باری است که این شرکت تمایل خود را برای اجازه دادن به کاربران برای کنار گذاشتن هویتهای قدیمی Gmail خود بدون نیاز به شروع از ابتدا نشان داده است.
منبع: Russia Today