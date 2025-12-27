ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در شهر قباطیه در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه اعلام کرد که پس از کشته شدن دو نفر در یک حمله ترکیبی با چاقو و ماشین در شمال اراضی اشغالی، در شهر قباطیه در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرده‌اند.

ارتش اسرائیل پیش از این در X مدعی شده بود که یک عملیات ضد تروریستی را در این شهر آغاز کرده است که شامل واحد‌های کماندویی، شناسایی و نیروی هوایی بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تاکنون پنج نفر دستگیر شده‌اند.

روز گذشته در پی عملیات مقاومت در مناطق اشغالی شمال فلسطین، رسانه‌های عبری از کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در اطراف شهر عفوله خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، این عملیات که شامل حمله با سلاح سرد و زیرگیری با خودرو بوده، توسط یک شهروند فلسطینی از کرانه باختری انجام شد. پلیس رژیم صهیونیستی این حادثه را به عنوان یک عملیات شهادت‌طلبانه طبقه‌بندی کرده و مجری آن را بازداشت کرد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ایست و بازرسی ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
آخرین اخبار
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین
تایلند و کامبوج به آتش‌بس فوری در مناقشه مرزی دست یافتند
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
خیز عربستان برای تصاحب انرژی سبز
زنجیر گاز صهیونیستی بر گردن مصر