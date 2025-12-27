ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در شهر قباطیه در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه اعلام کرد که پس از کشته شدن دو نفر در یک حمله ترکیبی با چاقو و ماشین در شمال اراضی اشغالی، در شهر قباطیه در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرده‌اند.

ارتش اسرائیل پیش از این در X مدعی شده بود که یک عملیات ضد تروریستی را در این شهر آغاز کرده است که شامل واحد‌های کماندویی، شناسایی و نیروی هوایی بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تاکنون پنج نفر دستگیر شده‌اند.

روز گذشته در پی عملیات مقاومت در مناطق اشغالی شمال فلسطین، رسانه‌های عبری از کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در اطراف شهر عفوله خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، این عملیات که شامل حمله با سلاح سرد و زیرگیری با خودرو بوده، توسط یک شهروند فلسطینی از کرانه باختری انجام شد. پلیس رژیم صهیونیستی این حادثه را به عنوان یک عملیات شهادت‌طلبانه طبقه‌بندی کرده و مجری آن را بازداشت کرد.

منبع: تایمز اسرائیل