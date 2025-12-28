معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به اقدامات بهداشتی سازمان دامپزشکی و برنامه واکسیناسیون، بیماری تب برفکی در حال کنترل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت:حوزه تب برفکی بدلیل مبارزه موفق در حوزه بیماری، در مسیر مدیریت نهایی این ویروس پیش می رویم به طوریکه در بسیاری از استان ها گزارش ها در حد صفر یا در برخی استان ها در حد یک کانون بوده است. به عنوان مثال در استان تهران که بیشترین بروز و شیوع تب برفکی را داشته است، از ۱۲۲ کانون تعداد واحدهای درگیر به ۲ کانون کاهش یافته که این امر بیانگر آن است که بیماری کاملا تحت کنترل است.

به گفته وی،در مجموع میزان تلفات اعلامی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۹۴۰ راس تلفات داشتیم که ۹۰ درصد آن گوساله و نوزاد بوده است، همچنین ۸ هزار راس دام بدلیل عدم صرفه اقتصادی کشتار شدند. گفتنی است دام هایی که کشتار اضطراری شود، بلافاصله توسط دامدار خرید و جایگزین می شود

رفیعی پور ادامه داد: برآورد خسارات اقتصادی به تولید شیرخام و گوشت در تهران که رتبه نخست کانون های درگیر داشتیم، میزان خسارت کمتر از ۲ درصد بوده  که این رقم تاثیری در تولید شیرخام و گوشت نداشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقدامات بهداشتی دامپزشکی، واکسیناسیون و همکاری دامداران منجر به کنترل بیماری شده است، افزود:واکسن تب برفکی تولید داخل ساخته و در اختیار ما قرار گرفته است که اکنون در مرحله تایید اثر بخشی در آزمایشگاه ها انجام می شود تا در واحدها مورد استفاده قرار بگیرد. گفتنی است در حوزه واکسیناسیون بیماری های مختلف، واکسن تولید داخل در کنار وارداتی ها انجام می شود و بی تردید واردات واکسن به میزان نیاز وارد می شود.

برچسب ها: تب برفکی ، تولید شیرخام
