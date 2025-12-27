یک مطالعه جمعیتی بزرگ بررسی کرده است که الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه‌ جمعیتی بزرگ بررسی کرد که آیا نحوه‌ جمع‌آوری گام‌های روزانه (چگونگی رسیدن فرد به مجموع گام‌های روزانه‌اش)، به جای فقط تعداد کل گام‌های برداشته شده، بر سلامت بلندمدت تأثیر می‌گذارد یا خیر.

این مطالعه بر بزرگسالان کم‌تحرکی که به طور متوسط ​​کمتر از ۸۰۰۰ گام در روز راه می‌روند، متمرکز بود و دریافت که مزایای پیاده‌روی صرفاً با تعداد گام‌ها تعیین نمی‌شود، بلکه با نحوه‌ی توزیع آنها در طول روز ارتباط نزدیکی دارد.

بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های بیش از ۳۳۰۰۰ بزرگسال در بیوبانک بریتانیا، محققان دریافتند که جلسات پیاده‌روی طولانی‌تر و پایدارتر، در مقایسه با پیاده‌روی در فواصل کوتاه و متناوب، خطر مرگ ناشی از هر علتی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را نیز کاهش می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در این مطالعه تقریباً به مدت ده سال پیگیری شدند و به محققان این امکان را داد تا ارتباط روشنی بین الگوی پیاده‌روی و پیامد‌های بلندمدت سلامت مشاهده کنند. خطر کلی مرگ از حدود ۴.۴٪ برای کسانی که در فواصل کمتر از پنج دقیقه پیاده‌روی می‌کردند به کمتر از ۱٪ برای کسانی که جلسات پیاده‌روی مداوم ۱۵ دقیقه یا بیشتر را حفظ می‌کردند، کاهش یافت. این مزایا در رابطه با سلامت قلب حتی برجسته‌تر بود، به طوری که با افزایش مدت زمان پیاده‌روی مداوم، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی از ۱۳٪ به تقریباً ۴٪ کاهش یافت.

این نتایج در بین افرادی که سطح فعالیت بسیار کمی داشتند، یعنی افرادی که روزانه کمتر از ۵۰۰۰ قدم راه می‌روند، بیشتر مشهود بود. این گروه از جلسات پیاده‌روی طولانی‌تر، مزایای بیشتری را نشان دادند که اهمیت کیفیت را نسبت به کمیت، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم‌تحرکی دارند، برجسته می‌کند.

این مطالعه تأیید می‌کند که پیاده‌روی فقط یک حرکت زودگذر نیست، بلکه یک فعالیت سالم است که تأثیر آن بسته به منظم بودن و مداومت آن متفاوت است. بنابراین، گنجاندن حتی یک پیاده‌روی مداوم در روز می‌تواند کلید بهبود سلامت و افزایش طول عمر باشد، بدون اینکه لزوماً تعداد کل قدم‌های برداشته شده را افزایش دهد.

منبع: Science Daily

برچسب ها: پیاده روی ، سلامتی ، گام های بلند
خبرهای مرتبط
پیاده روی ورزش مناسب برای سلامتی
نکاتی برای بهره‌مندی از فواید پیاده روی
به سبک طنزآمیز پیاده روی کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
برنامه گوگل برای تغییر سیاست سختگیرانه خود در مورد آدرس‌های جیمیل
آخرین اخبار
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
تولید داخلی داروی حیاتی اس‌ام‌ای؛ ایران دومین تولیدکننده جهان شد + فیلم
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
برنامه گوگل برای تغییر سیاست سختگیرانه خود در مورد آدرس‌های جیمیل
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵