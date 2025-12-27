شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از تاخیر در واریز طرح یسنا به حساب مادران خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح «یسنا» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایت غذایی دولت برای مادران باردار، شیرده و کودکان زیر دو سال است و یارانه‌هایی به این گروه‌ها پرداخت می‌شود. این طرح در راستای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تعریف شد و به‌صورت ترکیبی از یارانه نقدی وغیرنقدی و کالابرگ الکترونیکی ارائه می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز این طرح خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر. سه بار در روز‌های مختلفی اعلام کردند یارانه یسنا دهک ۴ و ۵ رو واریز کردند، اما متاسفانه خبراشون کذب هستش و یارانه را واریز نکرده‌اند لطفا پیگیری کنید.