باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مراسم آیین موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار داشت :با توجه به اینکه تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور حدود ۱۱ میلیون است و طرح نوسازی آغاز شده، آینده این برنامه جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با نمونه‌های جدیدتر و کم‌مصرف چگونه خواهد بود، موضوعی است که مورد توجه است.

وی افزود:امروز در سطح کشور نزدیک به ۱۴ میلیون موتورسیکلت در حال تردد هستند که از این تعداد، حدود ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده است. به همین دلیل، لازم بود مشوق‌هایی ارائه شود تا مالکان بتوانند موتورسیکلت‌های فرسوده خود را با موتورسیکلت‌های کم‌مصرف، با آلایندگی کمتر و جدید جایگزین کنند.

وزیر صمت تصریح کرد:سامانه‌ای در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیش‌بینی شده است که افراد متقاضی جایگزینی موتورسیکلت‌های خود در آن ثبت‌نام می‌کنند. تسهیلات لازم نیز از سوی بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط با وزارت صمت فراهم شده است. تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و تحویل موتورها در حال انجام است.

وی ادامه داد:تأثیرات این طرح بسیار مثبت است؛ نه تنها مصرف انرژی کاهش می‌یابد، بلکه سلامت شهر و بهداشت عمومی نیز ارتقا پیدا می‌کند، زیرا موتورسیکلت‌های جدید انژکتوری یا برقی آلودگی کمتری تولید می‌کنند. انتظار داریم این طرح ادامه‌دار باشد، زیرا با حجم فعلی موتورسیکلت‌ها، اجرای کامل آن زمان‌بر است، اما وزارت صمت به اجرای این طرح امیدوار است.

اتابک افزود:با توجه به قیمت گواهی اسقاط که برای موتورسیکلت‌های معمولی ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت‌های برقی ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، استقبال اولیه کمی بوده است. به همین دلیل، در حال بررسی تدبیری هستیم تا قیمت گواهی و مشوق‌ها بازنگری شود و مشارکت بیشتری برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده فراهم شود.

وی تصریح کرد:هدف این است که به ازای هر موتورسیکلت یا حتی خودروهای سنگین جدید، یک دستگاه قدیمی از چرخه ترافیک خارج شود. این بازنگری در دستور کار قرار دارد تا نوسازی موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین به شکل مؤثر و منظم ادامه یابد.