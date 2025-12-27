باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست استاندار تهران و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های پایتخت گفت: رئیس‌جمهور باور و اعتقاد راسخی به استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها دارد و انتظار دارد مراکز علمی وارد عرصه حل مسائل کشور شوند. مدل همکاری جدیدی میان دولت و دانشگاه‌ها آغاز کرده‌ایم که در آن، از مرحله نخست طراحی تا اجرا، هر دو بخش کنار هم قرار می‌گیرند. این مدل پس از سه ماه فعالیت مشترک در حوزه آب به اجماع رسیده و قرار است در ۱۲ استان دیگر نیز اجرا شود.

سیمایی‌صراف افزود: در حوزه‌های آلودگی هوا، انرژی، حمل‌ونقل و هوشمندسازی شهرها نیز اقدامات مشابهی در دستور کار قرار گرفته است. رئیس‌جمهور شخصاً بر این همکاری نظارت دارد و هر وزیر مربوطه موظف است گزارش عملکرد را از رؤسای دانشگاه‌ها مطالبه کند.

وزیر علوم با اشاره به ظرفیت بالای سیاسی و فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های ایران از سیاسی‌ترین دانشگاه‌ها در جهان هستند و در زمینه مطالعات فرهنگی و سیاسی نیز قوت بالایی دارند؛ البته تحقق این ظرفیت نیازمند اراده حاکمیتی است.

وی درباره انتخابات پیش‌رو تأکید کرد: این دوره انتخابات اهمیت بسیار بالایی دارد. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با ایجاد زمینه‌های خاص، مردم را به واکنش‌هایی سوق دهد، اما مشارکت گسترده مردمی می‌تواند پاسخی قاطع باشد و مانع جسارت دشمن شود.



سیمایی‌صراف در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی تهران اشاره کرد و گفت: استانداری تهران می‌تواند در بسیاری از مسائل شهری، به ویژه وضعیت دانشگاه‌ها، نقش مؤثری ایفا کند. متأسفانه دانشگاه‌های تهران کهنه‌ترین خوابگاه‌های کشور را دارند و کوی دانشگاه که حدود ۶۰ سال قدمت دارد، به محیطی فرسوده تبدیل شده است. همچنین دانشگاه‌های الزهرا، خواجه نصیر و دیگر مؤسسات نیز با چنین مشکل مزمنی روبه‌رو هستند.