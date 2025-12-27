باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج یک بررسی علمی نشان میدهد سطح مواد سرطانزا در خون افراد پس از جمعآوری مبلمانهای قدیمی تقریباً به نصف کاهش مییابد.
به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، یک مطالعه ده ساله نشان داده که مبلمان محیطهای خانگی نقش مهمی در قرار گرفتن بدن افراد در معرض مواد شیمیایی مضر دارد و حذف مبلمان قدیمی دارای فوم از خانهها سطح مواد ضد حریق سمی را در بدن انسان به نصف کاهش میدهد.
این مطالعه که توسط اداره بهداشت عمومی ایالت کالیفرنیای آمریکا و گروه کاری محیط زیست ایالت مذکور انجام شده، مبتنی بر بررسی نمونههای خون و گرد و غبار خانگی دهها داوطلب شرکتکننده طی ۱۰ سال بوده است.
در جریان این بررسی بر دو دسته اصلی از مواد ضد حریق، شامل اترهای دی فنیل پلی برومینه یا PBDEs و مواد ضد حریق ارگانوفسفات یا OPFRs که در مبلمان منازل استفاده شدهاند، تمرکز شده است. قرار گرفتن در معرض PBDEها منجر به ابتلا به سرطان، مسمومیت عصبی، بیماری تیروئید و آسیبهای مرتبط با تولید مثل میشود.
این مطالعه جدید نشان داد که سطح PBDE در بدن افرادی که مبلمان قدیمی را از خانههای خود خارج میکنند، تا چهار برابر سریعتر کاهش مییابد.
مواد موسوم به PBDEها از دهه پنجاه شمسی تا یک دهه قبل به طور گسترده در مبلمان روکشدار، لوازم الکترونیکی و محصولات مصرفی، به ویژه در کالیفرنیا، برای رعایت استانداردهای اشتعالپذیری، مورد استفاده قرار میگرفتند.
این مواد شیمیایی سمی به فوم پلی اورتان اضافه میشدند و با هم پیوند شیمیایی نداشتند. این امر به آنها اجازه میداد تا به مرور زمان در فضای خانه منتقل شده و در گرد و غبار خانگی که افراد میتوانند استنشاق یا بلع کنند، تجمع کنند.
مواد موسوم به PBDEها همچنین میتوانند از طریق پوست جذب شوند و نوزادان و کودکان خردسال در معرض بیشترین خطر هستند. زیرا آنها روی زمین میخزند و بازی میکنند، جایی که گرد و غبار آلوده ته نشین میشود و سپس مرتباً دستهای خود را در دهانشان قرار میدهند. قرار گرفتن در معرض این ماده خطرناک از منابع دیگری مانند لوازم الکترونیکی و وسایل نقلیه نیز ناشی میشود.
ولی بر اساس تحقیق مذکور سطح PBDE در افرادی که مبلمان قدیمیتر خود را از منزل بیرون بردند، دو تا چهار برابر سریعتر از افرادی که این کار را نکردند، کاهش یافت و غلظت خون آنها در عرض تقریباً یک سال و چهار ماه به نصف کاهش یافت.
محققان هشدار دادند احتمال اینکه مبلمانهای جدید حاوی مواد ضد حریق مضر و سرطان زا باشند، کمتر است. اما مبلمان قدیمیتر، حتی سالها پس از تولید، همچنان حاوی این مواد شیمیایی خطرناک هستند.
