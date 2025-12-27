مدیرعامل صندوق پنبه گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید پنبه محلوج به ۵۰ هزارتن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه گفت: برداشت پنبه در استان های گلستان، اردبیل و منطقه مغان به اتمام رسیده است و در مزرعه کشاورزان محصولی ندارند.

به گفته وی، با توجه به کاهش سطح زیرکشت، امسال صنعت نساجی ۱۰۰ هزارتن کسری نیاز پنبه مورد نیاز را باید از طریق واردات جبران کند.

کاویانی ادامه داد: وزارت جهاد آمار دقیق تولید پنبه را اعلام نکرده است، اما پیش بینی می شود که تولید پنبه بیش از ۵۵ هزارتن نباشد‌

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه سالانه صنعت نساجی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزارتن پنبه نیاز دارد، افزود: بنابر آمار تا پایان مهرماه ۵۴ هزارتن پنبه با ارز یارانه ای وارد شده است، اما قیمت پنبه داخل بدلیل تخصیص ارز یارانه به واردات پنبه قابل رقابت نیست و از طرفی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد که به رغم خرید نهاده با نرخ آزاد، پنبه تولیدی با ارز ترجیحی عرضه کند. گفتنی است تا پایان سال حداقل ۵۰ هزارتن پنبه باید وارد شود.

به گفته وی، صنعت نساجی بدلیل ارزان بودن پنبه وارداتی تا حدامکان از پنبه خارجی استفاده می کند که این امر‌منجر به کاهش سطح زیرکشت پنبه در سال آینده خواهد شد به طوریکه کشاورزان در صورت کشت دیگر محصولات، پنبه نخواهند کاشت.

کاویانی  با بیان اینکه در شرایط فعلی ۴۰ درصد پنبه صنعت نساجی تامین‌می کنیم، گفت: در مقطعی در استان گلستان ۱۸۸ هزارهکتار پنبه کاری داشتیم، در حالیکه سال زراعی گذشته سطح کشت پنبه این استان ۵ هزارهکتار بود که با توجه به افزایش قیمت برنج، کشاورزانی که آب کافی در این استان در اختیار داشته باشند به سراغ کشت شالی می روند که در این صورت سطح زیرکشت از همین میزان کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور داریم، تصریح کرد: در صورت حمایت از کشاورز، کشت پنبه انجام می شود، در غیراین صورت کشاورز رغبتی به پنبه ندارد چراکه پنبه با ارز ترجیحی وارد می شود و در مقابل کشاورز با ارز آزاد باید نهاده های مورد نیاز را خریداری کند، درحالیکه برای تحقق خودکفایی پنبه در برنامه هفتم باید یارانه و حمایت های لازم از کشاورزان صورت بگیرد چراکه یک هکتار شالیکاری بیش از یک میلیاردتومان درآمد دارد، که در مقایسه با درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی یک هکتار تولید پنبه قابل مقایسه نیست؛ بنابراین وزارت صمت در صورت نیاز به پنبه باید حمایت های لازم را داشته باشد، در غیراین صورت هیچ وقت به خودکفایی نخواهیم رسید.

 

برچسب ها: تولید پنبه ، واردات پنبه ، قیمت پنبه
خبرهای مرتبط
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
قیمت لبنیات از این هفته زیر ذره‌بین وزارت جهاد کشاورزی می‌رود
پرداخت ۱۳.۷ همت وام ساخت مسکن طی ۸ ماه امسال
برنامه ریزی برای اسقاط ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور در جهت رفع ناترازی انرژی
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان