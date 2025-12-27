باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه گفت: برداشت پنبه در استان های گلستان، اردبیل و منطقه مغان به اتمام رسیده است و در مزرعه کشاورزان محصولی ندارند.

به گفته وی، با توجه به کاهش سطح زیرکشت، امسال صنعت نساجی ۱۰۰ هزارتن کسری نیاز پنبه مورد نیاز را باید از طریق واردات جبران کند.

کاویانی ادامه داد: وزارت جهاد آمار دقیق تولید پنبه را اعلام نکرده است، اما پیش بینی می شود که تولید پنبه بیش از ۵۵ هزارتن نباشد‌

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه سالانه صنعت نساجی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزارتن پنبه نیاز دارد، افزود: بنابر آمار تا پایان مهرماه ۵۴ هزارتن پنبه با ارز یارانه ای وارد شده است، اما قیمت پنبه داخل بدلیل تخصیص ارز یارانه به واردات پنبه قابل رقابت نیست و از طرفی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد که به رغم خرید نهاده با نرخ آزاد، پنبه تولیدی با ارز ترجیحی عرضه کند. گفتنی است تا پایان سال حداقل ۵۰ هزارتن پنبه باید وارد شود.

به گفته وی، صنعت نساجی بدلیل ارزان بودن پنبه وارداتی تا حدامکان از پنبه خارجی استفاده می کند که این امر‌منجر به کاهش سطح زیرکشت پنبه در سال آینده خواهد شد به طوریکه کشاورزان در صورت کشت دیگر محصولات، پنبه نخواهند کاشت.

کاویانی با بیان اینکه در شرایط فعلی ۴۰ درصد پنبه صنعت نساجی تامین‌می کنیم، گفت: در مقطعی در استان گلستان ۱۸۸ هزارهکتار پنبه کاری داشتیم، در حالیکه سال زراعی گذشته سطح کشت پنبه این استان ۵ هزارهکتار بود که با توجه به افزایش قیمت برنج، کشاورزانی که آب کافی در این استان در اختیار داشته باشند به سراغ کشت شالی می روند که در این صورت سطح زیرکشت از همین میزان کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور داریم، تصریح کرد: در صورت حمایت از کشاورز، کشت پنبه انجام می شود، در غیراین صورت کشاورز رغبتی به پنبه ندارد چراکه پنبه با ارز ترجیحی وارد می شود و در مقابل کشاورز با ارز آزاد باید نهاده های مورد نیاز را خریداری کند، درحالیکه برای تحقق خودکفایی پنبه در برنامه هفتم باید یارانه و حمایت های لازم از کشاورزان صورت بگیرد چراکه یک هکتار شالیکاری بیش از یک میلیاردتومان درآمد دارد، که در مقایسه با درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی یک هکتار تولید پنبه قابل مقایسه نیست؛ بنابراین وزارت صمت در صورت نیاز به پنبه باید حمایت های لازم را داشته باشد، در غیراین صورت هیچ وقت به خودکفایی نخواهیم رسید.