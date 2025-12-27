نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا سفر خواهد کرد و یک روز بعد با دونالد ترامپ در فلوریدا دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ایالات متحده سفر خواهد کرد و یک روز بعد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور، در فلوریدا دیدار خواهد کرد.
این پنجمین سفر نتانیاهو به ایالات متحده در سال جاری برای دیدار با ترامپ خواهد بود. سفر او در حالی انجام میشود که دولت ترامپ و میانجیگران منطقهای برای پیشبرد مرحله دوم آتشبس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه تلاش میکنند.
ترامپ در اواسط دسامبر به خبرنگاران گفت که نتانیاهو احتمالاً در تعطیلات کریسمس در فلوریدا با او دیدار خواهد کرد.
ترامپ پیش از عزیمت به اقامتگاه تفریحی خود در مار-آ-لاگو گفت: «او دوست دارد من را ببیند. ما رسماً قرار ملاقات نگذاشتهایم، اما او دوست دارد من را ببیند.»
روزنامه یدیعوت آحارانوت اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که انتظار میرود طیف گستردهای از مسائل منطقهای از جمله ایران، مذاکرات در مورد توافق امنیتی اسرائیل و سوریه، آتشبس با حزبالله در لبنان و مراحل بعدی توافق غزه مورد بحث قرار گیرد.
پیشرفت در انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس غزه در ماه اکتبر، که با میانجیگری واشنگتن و متحدان منطقهای آن حاصل شد، تاکنون کند بوده است.
آتشبس همچنین همچنان شکننده است، چرا که هر دو طرف ادعا میکنند که آتشبس نقض شده است و میانجیها نگرانند که اسرائیل و حماس به طور یکسان در حال تعلل باشند.
در مرحله دوم، قرار است اسرائیل از مواضع خود در غزه عقبنشینی کند، یک مرجع موقت به جای حماس بر قلمرو فلسطین حکومت کند و یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی (ISF) مستقر شود.
این توافق همچنین شامل بندی برای جنبش فلسطینی حماس است که سلاحهای خود را زمین بگذارد - که یک نکتهی مهم مورد اختلاف است.
روز جمعه، خبرگزاری آمریکایی اکسیوس گزارش داد که دیدار ترامپ و نتانیاهو کلید پیشرفت به مراحل بعدی توافق بوده است.
آکسیوس به نقل از مقامات کاخ سفید گفت که دولت ترامپ میخواهد هر چه سریعتر دولت تکنوکرات فلسطینی برای غزه و نیروهای امنیتی اسرائیل را اعلام کند.
این گزارش حاکی از آن است که مقامات ارشد ترامپ «به طور فزایندهای از اقدامات نتانیاهو برای تضعیف آتشبس شکننده و متوقف کردن روند صلح ناامید شدهاند.»
یدیعوت آحارانوت گفت که احتمال بازسازی برنامه هستهای و قابلیتهای موشکهای بالستیک ایران احتمالاً در صدر دستور کار نتانیاهو قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری فرانسه