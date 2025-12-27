جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: ۲۳ تا ۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است که بخشی از این تلفات به فرسودگی موتورسیکلت‌ها بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن مومنی عصر امروز -شنبه ششم دی ماه- در آیین آغاز طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار داشت: بخش عمده فوتی‌های موتورسیکلت‌سواران در تصادفات، ناشی از ضربه به سر و گردن است که استفاده از کلاه ایمنی باید فرهنگسازی شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان در کنار موتورسیکلت ها، یک کلاه ایمنی به خریداران تحویل دهند، زیرا این امر نقش مؤثری در کاهش تلفات خواهد داشت.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه طبق آمار هشت‌ماهه امسال، حدود ۱۴ هزار نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر مصدوم می‌شوند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیت‌های دائمی می‌شوند.

سردار مؤمنی ادامه داد: افزایش تصادفات در هشت ماه امسال در درون شهر‌ها بوده است؛ حدود ۱۰ درصد افزایش تصادفات درون‌شهری ثبت شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد گفت: بیش از ۹۰ تا ۹۱ درصد آنها به سن فرسودگی رسیده‌اند؛ که سال‌ها زمان می‌برد تا این موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه خارج شده و به نو تبدیل شود ضمن اینکه هر ساله بر تعداد خودرو‌های فرسوده افزوده می‌شود.

مومنی عنوان کرد: الزامات قانونی برای خروج موتورسیکلت‌های فرسوده در قانون هوای پاک وجود دارد که تبدیل ۱۰ درصد موتورسیکلت‌ها به برقی و تسریع در ارائه تسهیلات نوسازی در کلان‌شهر‌ها مورد تاکید قرار دارد که باید با عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌ها صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین اقداماتی در حوزه آموزشی و فرهنگی، مهندسی و زیرساختی، ساماندهی توقف موتورسیکلت‌ها، ایجاد موانع برای تردد در معابر ممنوع، ایجاد خطوط ویژه موتورسیکلت و سایر موارد در حال اجراست که نیازمند در همکاری دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها است.

برچسب ها: تصادفات رانندگی ، موتورسیکلت ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
۷ قربانی در تصادفات هفته گذشته پایتخت/ موتورسواران کماکان رکورد دار هستند
عدم رعایت فاصله طولی عامل ۷۲۰۰ فقره تصادف خسارتی تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح فردا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
آخرین اخبار
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
شگرد بالا بردن صمیمیت اقتصادی بین زوجین + فیلم
میزبانی بوستان‌های جدید از مسیر سرزندگی تا پایان سال
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
لزوم توجه به لاستیک در هنگام رانندگی + فیلم
همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می‌شود
روش‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی در خانه می‌شود + فیلم
دستگیری عاملان تیراندازی در بهشت زهرا (س)
بهترین دمای خانه در فصل زمستان + فیلم
کدام مناطق تهران زلزله خیزتر است؟ + فیلم
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند
فرایند انتخابات در استان تهران با آمادگی کامل فرمانداری‌ها آغاز شد
چمران: بازنگری تقسیم‌بندی تهران می‌تواند پشتوانه اصلاح حکمرانی شهری باشد
«محمد جمالو» به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور معرفی شد
۱۱۲ هزار معلول بدون مسکن