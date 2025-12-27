منابع عربی ادعا می‌کنند که جنبش حماس به‌زودی رهبر جدیدی معرفی می‌کند و خالد مشعل و خلیل الحیه گزینه‌های اصلی خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه سعودی الشرق به نقل از منابع نزدیک به جنبش حماس گزارش داد که انتظار می‌رود این جنبش ظرف چند روز یا چند هفته آینده، رهبر جدیدی انتخاب کند.

با این حال، طبق گزارش‌ها، همین منابع «برگزاری انتخابات عمومی قبل از پایان کامل جنگ را رد کرده‌اند.»

طبق گزارش‌ها، دو نامزد اصلی، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج از فلسطین و خلیل الحیه، رئیس فعلی دفتر سیاسی غزه هستند.

منابع ادعا می‌کنند که خالد مشعل و خلیل الحیه نظرات متفاوتی درباره ادامه آتش‌بس غزه دارند. گفته می‌شود الحیه خواستار ادامه جنگ تا خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه است، اما مشعل به دنبال مذاکره جهت پایان دادن به اشغال است.

منابع الشرق می‌گویند که الحیه احتمالاً پیروز خواهد شد، زیرا او از حمایت رهبران حماس در غزه و کرانه باختری، از جمله زاهر جبارین، رئیس دفتر سیاسی کرانه باختری برخوردار است.

شایان ذکر است که حماس هنوز هیچ واکنشی به این گزارش نشان نداده و آن را تایید یا رد نکرده است.

رهبر پیشین حماس یحیی سنوار بود که در ۱۷ اکتبر سال ۲۰۲۴ (۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۳) در رفح به شهادت رسید. پس از شهادت قهرمانانه او که ویدئوی آن تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمادی از مقاومت دست به دست می‌شد، جنبش حماس به جای انتخاب فوری یک رهبر واحد، کمیته رهبری تشکیل داد.

این کمیته متشکل از چندین عضو ارشد حماس از جمله خالد مشعل، خلیل الحیه، زاهر جبارین، محمد اسماعیل درویش و یک مقام است که نام او فاش نشده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: خلیل الحیه ، خالد مشعل ، رهبر حماس
