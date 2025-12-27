رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در عملیاتی مشترک، یک سوداگر مرگ دستگیر و ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین از مخفیگاه وی کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اعلام کرد: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر که با مراجعه به مرز‌های شرقی کشور مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را تهیه و پس از انتقال به مخفیگاه خود در شهرستان بهارستان، قصد انتقال مجدد مواد به تهران را دارد، این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران اطلاع داده شد و بدین ترتیب عملیات مشترک ماموران برای دستگیری متهم این پرونده آغاز شد.

وی افزود: با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر ویژه غرب، روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک، ماموران موفق شدند ضمن ورود به مخفیگاه متهم در بازرسی از محل ۳۲ کیلوگرم شیشه، پنج کیلوگرم هروئین و ۲ کیلوگرم تریاک کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل شد و پس از  تحقیقات پلیسی برای  سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

برچسب ها: پلیس مبارزه با مواد مخدر ، کشف مواد مخدر
