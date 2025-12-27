باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در جلسه بررسی مشکلات حوزه اصناف شهرستان سراب، با بیان اینکه سقف بازار سراب حدود ۸۰ سال پیش بازسازی شده است گفت: نقشه این پروژه توسط شهرداری طراحی و نهایی شده و اداره راه و شهر سازی بر ساخت آن نظارت دارد.
وی با تاکید برضرورت تسریع در عملیات اجرایی این طرح افزود: بخشی از سقف بازار به دلیل تعمیرات انجام شده در سالهای گذشته دارای وزن اضافی بوده و به دلیل خطرات ناشی از آن باید در سریعترین زمان ممکن تخریب و بازسازی شود.
فرج آشپزی رئیس اتاق اصناف شهرستان سراب نیز با اشاره به کمبود فضای فیزیکی گفت: خدمات اداری به اصناف در دو اتاق کوچک انجام میگیرد که جهت ارائه خدمات مطلوبتر نیاز به تخصیص زمین برای احداث ساختمان جدید میباشد.