شهردار شیداز گفت: اگر امروز به فکر آینده نباشیم، مشکلات تهران در انتظار شیراز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی امروز ششم دی ماه در آیین قدردانی از تلاشگران، پیشکسوتان و فعالان عرصه حملونقل با اشاره به تجربه شهرهای پیشرفته دنیا، گفت در مادرید بیش از ۱۵ خط مترو و در بارسلون ۱۲ خط مترو فعال است و سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را جابهجا میکند. این موضوع نشاندهنده توسعه زیرساختهای حملونقل بهعنوان شاخص اصلی پیشرفت شهری است.
شهردار شیراز افزود شیراز شهری پرتحرک و دارای ترافیک بالا است و اگر امروز به فکر آینده شهر نباشیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که با مشکلات سایر کلانشهرها مانند تهران مواجه نشویم. ترافیک به گفته او سرطان شهر است و باید مدیریت و کاهش یابد.
اسدی تاکید کرد استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در مدیریت ترافیک یکی از راهکارهای اصلی است و بیان کرد هوش مصنوعی میتواند تخلفات را در لحظه شناسایی کند، ترافیک را پیشبینی کند و مدیریت شهری را در ارائه خدمات هوشمند یاری دهد.
او به اقدامات شهرداری در حوزه حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت در دو سال گذشته حدود ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است و پروژههای متروی خط ۱، ۲، ۳ و ۴ به طول نزدیک ۴۰ کیلومتر و با ۲۰ ایستگاه بهصورت همزمان در حال اجرا هستند. افق توسعه مترو در شیراز شامل ۶ خط به طول ۹۳ کیلومتر است.
شهردار شیراز همچنین پروژههای شاخص دیگر شهرداری را تشریح کرد که تا پایان سال شامل تصفیهخانه فاضلاب لوکار، تقاطع غیرهمسطح خلیجفارس، زیرگذر پیشرو، پل شاهد، ۶ ایستگاه آتشنشانی، المار میدان امام حسین، بزرگترین پارک آبی ایران، موزه بلدیه فاز نهایی، احیا میدان نگارخانه و فاز اول ۲ شهربازی دیگر است و بیش از ۳۰۰ پروژه دیگر نیز افتتاح خواهد شد.
اسدی در پایان بر اهمیت همکاری و همفکری با سایر دستگاههای اجرایی و شورای شهر تاکید کرد و گفت مدیریت شهری مصمم است با نگاه علمی، فنی و اقتصادی، خدمات بهینه به مردم ارائه کند و حملونقل عمومی را بهعنوان شاهرگ حیاتی شهر توسعه دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اهمیت حوزه حمل و نقل، آن را بخش تأثیرگذار و حیاتی مدیریت شهری دانست و گفت: حوزه حمل و نقل مانند نخ تسبیح همه بخشهای دیگر را به هم متصل میکند و بدون برنامهریزی دقیق در این حوزه، انتظار موفقیت در سایر بخشها غیرممکن است.
ابراهیم حسینی امروز ششم دی ماه در آیین قدردانی از تلاشگران، پیشکسوتان و فعالان عرصه حمل و نقل با بیان اینکه حمل و نقل دارای ابعاد زیرساختی، اقتصادی، محیط زیستی، امنیتی و فرهنگی است، تصریح کرد مدیریت صحیح این حوزه نقش مستقیم بر سبک زندگی، مدل رانندگی، ارائه و دریافت خدمات و استفاده بهینه از اوقات مردم دارد.
حسینی افزود: شهر بدون برنامهریزی در حمل و نقل دچار اختلال جدی میشود و مدیریت درست این حوزه بر اعصاب، روان، وقت، فکر، اندیشه و اقتصاد مردم تأثیرگذار است و میتواند امید به آینده را افزایش دهد یا مردم را از آینده ناامید کند.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به تجربه دوره جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: خدمات خوب و ویژه حمل و نقل در آن زمان موجب ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای مردم شد و اهمیت تربیت فرهنگی و قانونمداری رانندگان در تأمین نظم و آرامش جامعه را برجسته کرد.
او تأکید کرد نگاه به حمل و نقل نباید سطحی و گذرا باشد و افزود: باید با رویکرد علمی و بهرهگیری از صاحبنظران و افراد با تجربه در این حوزه، برنامهریزی کرد تا خدمات به شکل صحیح و مؤثر به مردم ارائه شود.
حسینی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای گذشته و فعلی فعالان حوزه حمل و نقل گفت: شورای شهر آماده همکاری کامل با برنامهریزان شهری و مدیریت شهرداری برای بهبود خدمات است و هدف نهایی، ارائه خدماتی است که آرامش، آسایش و امید به آینده را برای مردم به همراه داشته باشد.
افتتاح پروژههای عمرانی و مترویی؛ شتاب در توسعه زیرساختها
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به افتتاح پروژههای عمرانی در هفته حملونقل، گفت: افتتاح پروژههای مرتبط با خطوط مترو، بهویژه خط سه مترو شیراز با ۶ ایستگاه شامل رازی، خاتون، آستانه، شاهزاده قاسم و دروازه کازرون، گامی مهم در توسعه حملونقل عمومی پاک است.
محمد فرخزاده نیز گفت: هفته حملونقل امسال با نگاهی متفاوت، مشارکتمحور و مبتنی بر دیپلماسی شهری برگزار شد تا همه دستگاهها، نهادها، صنوف، رانندگان، پیشکسوتان و بخش خصوصی که در این حوزه نقشآفرین هستند، در کنار هم دیده شوند و مورد تقدیر قرار گیرند.
او افزود: خانواده بزرگ حملونقل شیراز، جامعهای نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از رانندگان و فعالان این حوزه را شامل میشود که نقش آنها در نظم، ایمنی، آرامش و پویایی شهر غیرقابل انکار است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه هفته حملونقل امسال عملاً در قالب دو هفته برگزار شد، گفت: هدف ما ایجاد ارتباط مؤثرتر با صنوف، گروههای اجتماعی و شهروندان بود؛ چرا که توسعه فرهنگ ترافیک، ارتقای دانش اجتماعی و بهبود نظم و انضباط شهری بدون تعامل مستقیم با مردم امکانپذیر نیست.
فرخزاده ادامه داد: برگزاری همایشهای بزرگ بانوان و آقایان با حضور بیش از ۸ هزار نفر در ورزشگاه شهید دستغیب، یکی از برنامههای شاخص امسال بود که اقدامی کمنظیر در حوزه آموزش و فرهنگسازی ترافیک محسوب میشود.
او افزود: این خط به طول تقریبی ۶ کیلومتر، با همکاری یکی از پیمانکاران موفق کشور در حال اجراست و با قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون شهردار شیراز با تأکید بر اهمیت سلامت رانندگان اظهار داشت: رانندگان روزانه ۸ تا ۹ ساعت در ترافیک رانندگی میکنند و حفظ سلامت جسم و روان آنها یک ضرورت جدی است. در همین راستا برنامههایی مانند کوهپیمایی، فعالیتهای ورزشی و برنامههای رفاهی در دستور کار قرار گرفت.
فرخزاده ادامه داد: توجه به آموزش کودکان نیز یکی از اولویتهای ماست؛ چرا که آینده ترافیک شهر در گرو آموزش نسل آینده است. در همین راستا، برنامه آموزشی گستردهای با مشارکت مدارس در بوستان مادر برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی همراه بود.
او با اشاره به سیاستهای کلان شهرداری شیراز گفت: رویکرد مدیریت شهری در دوره فعلی، حرکت به سمت شهر سالم و هوای پاک است. توسعه مترو، پیگیری اتوبوسهای برقی، احیای دوچرخه، اجرای محدوده کمآلاینده پس از سالها و کاهش تردد خودروها در هسته مرکزی شهر، همگی در همین راستا تعریف شدهاند.
معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: ورود به محدوده مرکزی شهر باید با خودروهای ایمن و دارای استانداردهای آلایندگی انجام شود تا سلامت شهروندان حفظ شود.
فرخزاده با تأکید بر نقش سرمایهگذاری گفت: افق توسعه شیراز بدون توجه به اقتصاد حملونقل محقق نمیشود. در همین راستا، نهضت پروژههای سرمایهگذاری با همکاری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و سازمانها با جدیت دنبال میشود.
او خاطرنشان کرد: مراکز تبادلی، پارکینگهای بزرگمقیاس از جمله پارکینگ ۳۵۰۰ واحدی، توقفگاههای ورودی شهر و ترمینالهای چندمنظوره که اتوبوس، تاکسی، مترو و قطار را به هم متصل میکنند، از برنامههای جدی آینده شهر است.
معاون شهردار شیراز با اشاره به نهضت داخلیسازی گفت: استفاده از توان مهندسان داخلی در ساخت واگن، سیستمهای سیگنالینگ، PLC و تجهیزات فنی، یکی از رویکردهای راهبردی ماست تا وابستگیها کاهش یابد و از ظرفیتهای ملی به بهترین شکل استفاده شود.
فرخزاده با اشاره به همکاری با مراکز علمی اظهار داشت: ارتباط حوزه حملونقل با دانشگاهها، نخبگان و نظام مهندسی استان فارس در حال تقویت است. امروز بیش از ۴۰ هزار مهندس در استان داریم و ایجاد نخستین دفتر حملونقل و ترافیک و شهرسازی استان، گامی مهم در استفاده از این ظرفیتهاست.
او عنوان کرد: اگر در سالهای گذشته از دانش مهندسی بیشتر استفاده میشد، امروز شاهد رتبههای بالای تصادفات منجر به فوت نبودیم. حضور متخصصان میتواند نقش مهمی در ایمنسازی نقاط حادثهخیز و کاهش تصادفات داشته باشد
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر ویژه از محمدحسن اسدی شهردار شیراز گفت: بهعنوان کسی که سالها در کنار ایشان در شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری فعالیت داشتهام، شهادت میدهم که تمام تلاش ایشان در این دوره، با نگاه مثبت، امیدآفرین و پروژهمحور بوده است.
فرخزاده در پایان تأکید کرد: فعالان حوزه حملونقل از رانندگان تا برنامهریزان، از جمله سنگرسازان بیسنگر شهر هستند که کمتر دیده شدهاند. امروز تلاش کردیم این خانواده بزرگ دیده شود، مورد تکریم قرار گیرد و جایگاه واقعی خود را در مدیریت شهری بازیابد.