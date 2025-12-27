باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پاکستان روز شنبه به رسمیت شناختن منطقه جداییطلب سومالیلند توسط اسرائیل را محکوم کرد و این اقدام را «تحریکآمیز و غیرقانونی» خواند.
در بیانیهای از وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: «اسلامآباد هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی را به شدت محکوم میکند» و به رسمیت شناختن استقلال «منطقه به اصطلاح سومالیلند جمهوری فدرال سومالی» توسط اسرائیل را رد میکند.»
این وزارتخانه افزود: «چنین اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیزی نقض آشکار قوانین بینالمللی است و نه تنها صلح و ثبات کشور برادر سومالی، بلکه صلح و ثبات کل منطقه را تهدید میکند.» و از جامعه بینالمللی خواست تا برای رد هرگونه اقدامی از این دست و «جلوگیری از تضعیف تلاشهای جاری برای صلح و ثبات در منطقه وسیعتر توسط اسرائیل» وارد عمل شود.
اسلامآباد همچنین «حمایت کامل خود را از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی» سومالی ابراز کرد.
این اظهارات پس از اعلامیهای در روز پنجشنبه منتشر شد که در آن اسرائیل به عنوان اولین عضو سازمان ملل متحد، رسماً سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با اشاره به همکاری در کشاورزی، فناوری و امنیت منطقهای، گفت که این اقدام «در راستای روح توافقنامههای ابراهیم» است.
سومالیلند در سال ۱۹۹۱ از سومالی اعلام استقلال کرد و بیش از سه دهه به عنوان یک کشور بالفعل فعالیت داشته است، اما پیش از این از سوی هیچ عضو سازمان ملل متحد به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده بود.
منبع: آناتولی