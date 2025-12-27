باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - رضا رحمانی در جلسه شورای مدیران استانداری، احیای دریاچه ارومیه را یک تکلیف شرعی و مسئولیتی همگانی عنوان کرد و افزود: تمامی استان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موظف‌اند وظایف خود را به‌طور کامل انجام داده و با اهتمام جدی، طرح‌های احیا را به سرانجام برسانند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانه‌ها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیر است و با هرگونه انحراف، مسدودسازی و برداشت غیرمجاز از منابع آبی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد محله‌محوری در مدیریت استان، تصریح کرد: اجرای موفق این طرح مستلزم تجمیع امکانات و ایجاد هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی است. ستاد محله‌محوری باید پویا و اثرگذار باشد و دست‌کم هر هفته یک رویداد مهم و ملموس را رقم بزند.

استاندار آذربایجان‌غربی هدف نهایی این رویکرد را حل بخش عمده‌ای از مشکلات مردم در محل زندگی آنان دانست و اظهار کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که شهروندان آثار عملی این رویکرد را به‌صورت مستقیم در زندگی خود احساس کنند.

رحمانی همچنین از ارزیابی جدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: با مدیرانی که عملکرد قابل قبولی نداشته باشند، برخورد خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در قالب رویداد «اینوا» فراتر از بودجه‌های دولتی است و می‌تواند به‌عنوان موتور محرک توسعه آذربایجان‌غربی نقش‌آفرینی کند.