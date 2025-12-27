باشگاه خبرنگاران جوان - آن دسته از کارگزاران عمره و عتبات که با عنوان زائر حج تمتع ثبت‌نام و اعزام می‌شوند، در صورت تمایل به همکاری اجرایی در کاروان‌ها، می‌توانند با احراز شرایط لازم و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه، به عنوان زائر خدمه فعالیت نمایند.

همچنین مدیران کاروان‌ها هم می‌توانند پس از برگزاری جلسه دوم آموزشی، از میان زائران متقاضی که به جز شرط سابقه تشرف اجرایی، سایر شرایط زائر خدمه را دارا هستند، حداکثر دو نفر را که از انگیزه و توانمندی بیشتری برای خدمت‌رسانی برخوردارند، به عنوان خادم افتخاری معرفی کنند.

اما شرایط عمومی متقاضیان چیست؟

متقاضیان می‌بایست حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۵۰ سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق‌دیپلم حج و زیارت یا لیسانس، داشتن حداقل یک سفر سابقه اجرایی عمره یا عتبات و دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی کاروان‌ها را داشته باشند.

فرآیند ثبت‌نام و ارزیابی نیز بدین ترتیب است که افراد معرفی‌شده از سوی مدیران کاروان موظف‌اند در سامانه جامع کارگزاران به نشانی kargozaran.haj.ir ثبت‌نام کنند. برای این افراد، استعلام‌های لازم از جمله ارزشیابی، حراست، سلامت جسمانی، صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی انجام خواهد شد.

همچنین شرکت در آموزش‌های پیش‌بینی‌شده الزامی بوده و پس از بازگشت از سفر، گزارش عملکرد دریافت می‌شود.

سابقه فعالیت افراد به عنوان زائر خدمه، پس از تأیید نهایی، در سامانه جامع کارگزاران به عنوان سابقه مؤثر ثبت خواهد شد.

متقاضیان باید حداکثر تا اول بهمن‌ماه نسبت به معرفی زائر خدمه‌ها و خدمه‌های افتخاری خود اقدام نمایند.

