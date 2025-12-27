زائرانی که تمایل دارند در قالب خدمت افتخاری در کاروان‌های حج تمتع فعالیت کنند، می‌توانند با احراز شرایط اعلام‌شده، به عنوان «زائر خدمه» وارد چرخه همکاری با کاروان‌ها و کارگزاری حج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آن دسته از کارگزاران عمره و عتبات که با عنوان زائر حج تمتع ثبت‌نام و اعزام می‌شوند، در صورت تمایل به همکاری اجرایی در کاروان‌ها، می‌توانند با احراز شرایط لازم و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه، به عنوان زائر خدمه فعالیت نمایند.

همچنین مدیران کاروان‌ها هم می‌توانند پس از برگزاری جلسه دوم آموزشی، از میان زائران متقاضی که به جز شرط سابقه تشرف اجرایی، سایر شرایط زائر خدمه را دارا هستند، حداکثر دو نفر را که از انگیزه و توانمندی بیشتری برای خدمت‌رسانی برخوردارند، به عنوان خادم افتخاری معرفی کنند.

اما شرایط عمومی متقاضیان چیست؟

متقاضیان می‌بایست حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۵۰ سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق‌دیپلم حج و زیارت یا لیسانس، داشتن حداقل یک سفر سابقه اجرایی عمره یا عتبات و دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی کاروان‌ها را داشته باشند.

فرآیند ثبت‌نام و ارزیابی نیز بدین ترتیب است که افراد معرفی‌شده از سوی مدیران کاروان موظف‌اند در سامانه جامع کارگزاران به نشانی kargozaran.haj.ir ثبت‌نام کنند. برای این افراد، استعلام‌های لازم از جمله ارزشیابی، حراست، سلامت جسمانی، صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی انجام خواهد شد.

همچنین شرکت در آموزش‌های پیش‌بینی‌شده الزامی بوده و پس از بازگشت از سفر، گزارش عملکرد دریافت می‌شود.

سابقه فعالیت افراد به عنوان زائر خدمه، پس از تأیید نهایی، در سامانه جامع کارگزاران به عنوان سابقه مؤثر ثبت خواهد شد.

متقاضیان باید حداکثر تا اول بهمن‌ماه نسبت به معرفی زائر خدمه‌ها و خدمه‌های افتخاری خود اقدام نمایند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

برچسب ها: حج ، زائران حج
خبرهای مرتبط
توصیه به همراه داشتن لباس گرم برای زائران عمره در مدینه منوره
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛
تنوع بسته‌های سفر عتبات برای زائران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
آخرین اخبار
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
شگرد بالا بردن صمیمیت اقتصادی بین زوجین + فیلم
میزبانی بوستان‌های جدید از مسیر سرزندگی تا پایان سال
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
لزوم توجه به لاستیک در هنگام رانندگی + فیلم
همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می‌شود
روش‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی در خانه می‌شود + فیلم
دستگیری عاملان تیراندازی در بهشت زهرا (س)
بهترین دمای خانه در فصل زمستان + فیلم
کدام مناطق تهران زلزله خیزتر است؟ + فیلم
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند
فرایند انتخابات در استان تهران با آمادگی کامل فرمانداری‌ها آغاز شد
چمران: بازنگری تقسیم‌بندی تهران می‌تواند پشتوانه اصلاح حکمرانی شهری باشد
«محمد جمالو» به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور معرفی شد
۱۱۲ هزار معلول بدون مسکن