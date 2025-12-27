باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اداره هواشناسی تایوان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر روز شنبه حدود ۳۲ کیلومتری (۲۰ مایلی) شهر ساحلی ییلان در شمال شرقی تایوان را لرزاند، اما هیچ گزارش فوری از خسارت عمده‌ای وجود ندارد.

دولت تایوان افزود که این زلزله با عمق ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل) در سراسر شمال تایوان احساس شد و ساختمان‌ها را در تایپه، پایتخت، لرزاند و آن را در رده شدت چهار قرار داد، به این معنی که ممکن است خسارات جزئی داشته باشد.

دولت شهر تایپه اعلام کرد که هیچ خسارت عمده‌ای در پی وقوع زلزله گزارش نشده است. شرکت برق تایوان اعلام کرد که برق بیش از ۳۰۰۰ خانه در ییلان برای مدت کوتاهی قطع شد.

تایوان در نزدیکی محل اتصال دو صفحه تکتونیکی قرار دارد و مستعد زلزله است.

در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰ نفر در زلزله‌ای در جنوب تایوان کشته شدند، در حالی که در سال ۱۹۹۹ زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشت.

منبع: رویترز