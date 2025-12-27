باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نیروی انتظامی فارس برای تأمین امنیت عمومی، در عملیات‌های متعددی از جمله قاچاق کالا، دستگیری عاملان جرائم خشن و توقیف خودرو‌های متخلف اقدام به برخورد قاطع با متخلفان و اخلالگران نظم عمومی کرد.

دستگیری قاچاقچی هنگام جابه‌جایی تریاک در شیراز

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: یک قاچاقچی هنگام جابه‌جایی ۱۳۰ کیلوگرم تریاک، در شیراز دستگیر و روانه دادسرا شد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در جهت پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردمی و در پی اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با مواد مخدر، ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ گلدشت به ۲ خودرو پژو ۴۰۵ و سمند که در یک کوچه در حال جابه‌جایی بسته‌هایی بودند مشکوک و سریعا وارد عمل شدند.

او افزود: راننده سواری پژو با مشاهده پلیس به صورت پیاده متواری و ماموران موفق شدند در عکس‌العمل به موقع راننده سمند که قصد متواری شدن با خودرو داشت را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه ماموران موفق شدند در بازرسی از سواری پژو و سمند در مجموع ۱۳۰ کیلوگرم تریاک را کشف کنند، تصریح کرد: متهم به مراجع قضایی معرفی شد و تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری ادامه دارد.

سردار ملکی تصریح کرد: پیشگیری از جرائم نیازمند همکاری شهروندان با پلیس بوده است و هدف ما از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت محله محور، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرائم است؛ بنابراین شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

توقیف لندکروز ۳۰۰ میلیارد ریالی بدون مجوز

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری راننده و توقیف لندکروز بدون مجوز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: ماموران گشت پلیس آگاهی استان هنگام گشت‌زنی در سطح شهر شیراز به یک خودرو تویوتا لندکروز مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی ماموران پلیس موفق شدند با اقدامات فنی خودرو را توقیف کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه طی استعلام شماره پلاک خودرو مشخص می‌شود پلاک متعلق به یک دستگاه لندکروز دیگر است، گفت: کارشناسان ارزش خودرو که بدون اصالت بود را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با هرگونه قاچاق به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی است.

پشت فرمان مرگ؛ وقتی پسر، عمه‌اش را زیر گرفت

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: جوانی که با خودرو عمه‌اش را زیر گرفته بود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در دوازدهم مردادماه پارسال یک فقره تصادف منجر به فوت در یکی از روستا‌های این شهرستان به پلیس اعلام شد و با توجه به مشکوک بودن قضیه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که جوانی با خودرو، عمه خودش که خانمی ۵۱ ساله بوده را به علت اختلافات خانوادگی زیر گرفته و متواری شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: گروهی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس، مخفیگاه قاتل ۲۷ ساله را شناسایی و طی عملیاتی او را دستگیر کردند.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: در سوابق متهم علاوه بر قتل، یک فقره ضرب و جرح با قمه هم به چشم می‌خورد.

این مقام انتظامی افزود: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

کشف موتورسیکلت ۱۰ میلیارد ریالی بدون مجوز

فرمانده انتظامی اوز از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت ۱۰ میلیاردی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی اوز با اقدامات فنی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی اوز با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه مالک برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

توقیف خودرو حامل ۵۰ میلیارد ریال کالای بدون مجوز

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای بدون مجوز شامل یک هزار و ۷۲۸ عدد قایق اسباب بازی، ۳۴ عدد پوزیشنر، ۱۷۹ عروسک، ۴۸ عدد پیک‌نیک و مقادیر زیادی لوازم تحریر، اسباب بازی و کالای متفرقه دیگر را کشف کردند.

سرهنگ ایزدپناه با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دست رد پلیس لارستان به ۲ قطعه ربع سکه

فرمانده انتظامی لارستان از دست رد ماموران پلیس وظیفه شناس این فرماندهی به ۲ قطعه ربع سکه قاچاقچی کالا خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون جک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: پس از بازرسی از خودرو، ۶۵۰ کیلوگرم میوه خارجی کشف شد و راننده جهت چشم پوشی ماموران از اعمال قانون و رهایی خود، اقدام به پرداخت ۲ قطعه ربع سکه به عنوان رشوه به ماموران می‌کند.

فرمانده انتظامی لارستان تصریح کرد: رشوه با عزت نفس و صحت عمل پلیس رد، کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خودرو‌های متخلف روانه پارکینگ شدند

رئیس پلیس راهور استان فارس از توقیف ۵۸۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور استان فارس بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۴۷۱ خودرو و ۱۰۹ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آن‌ها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی منتقل شدند و همچنین تعداد ۱۵ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

دستگیری عامل تیراندازی و قدرت نمایی با سلاح در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از محلات و کشف سلاح خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام یک مورد تیراندازی، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند.

او افزود: در بازدید میدانی صورت گرفته توسط ماموران پلیس مشخص شد فردی با در دست داشتن سلاح شکاری به درِ منزل یکی از شهروندان مراجعه و اقدام به تیراندازی کرده و متواری شده است.

هاشمی گفت: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری بکار رفته در تیراندازی نیز در محل کشف کردند.

رئیس پلیس داراب با اشاره به اینکه متهم در بازجویی به عمل آمده علت تیراندازی را اختلافات قبلی بیان کرد، ادامه داد: وی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۲۰ تن خوراک دام بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف ۲۰ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم خوراک دام بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن دیداری فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی خفر ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، هنگام گشت زنی و بازرسی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این دو خودرو در مجموع ۲۰ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم خوراک دامی فاقد مجوز کشف کردند.

سرهنگ دیداری با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش محموله مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مردم نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو می‌توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش کنند.

دستگیری عاملان تیراندازی در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان گفت: با همکاری ماموران این فرماندهی، عاملان تیراندازی دستگیر و روانه دادسرا شدند.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: پس از اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی به علت اختلاف ملکی و تیراندازی با کلت کمری به سمت افراد در یکی از محلات شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران، مخفیگاه متهمان شناسایی شد و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در این خصوص ۲ نفر دستگیر شدند و تحقیقات جهت کشف سلاح بکار رفته در تیراندازی و دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس با تمام توان در جهت تامین نظم و ارتقای احساس امنیت شهروندان شبانه روز تلاش و با هر نوع بی نظمی و سلب آسایش عمومی مجرمان برابر قانون مقابله می‌کند.

توقیف اتوبوس حامل سوخت بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل یک هزار لیتر سوخت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی بوانات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این اتوبوس یک هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت کاملا حرفه‌ای در باک اضافی جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را گزارش دهند.

کشف ۷ هزار لیتر سوخت بدون مجوز

فرمانده انتظامی اوز گفت: ماموران این فرماندهی موفق شدند در بازرسی از یک مکان، ۷ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف کنند.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورد‌های نفتی، با اشراف اطلاعاتی از وجود مقادیری سوخت در یکی از محلات این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۷ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ محمدی ارزش سوخت‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد کرد و به قاچاقچیان که سوخت‌های یارانه‌ای را با قیمت نازل جمع‌آوری و برای کسب سود بیشتر قاچاق می‌کنند، هشدار داد و گفت: پلیس با اینگونه افراد سودجو برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.

عاملان نزاع دسته جمعی در شیراز دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از محلات شهر شیراز، ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ عباسیه به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۲ نفر به علت قدرت نمایی با سلاح سرد به سمت چند شهروند حمله ور شده که باعث ترس و وحشت و بر همزدگی نظم و نارضایتی شهروندان شده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی عاملان درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت تاکید کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان با قانون‌شکنان و افراد مخل نظم و امنیت برخورد خواهد نمود و همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.