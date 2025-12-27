باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، فردا یکشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۴ نیز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در شهر تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: علی رغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین‌های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می‌شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم‌های گشتی در ورودی‌ها و گلوگاه‌های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو‌هایی که زوج و فرد را رعایت نمی‌کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا هم اقدام می‌نماید.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: قابل ذکر است تردد سرویس‌های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید.

وی افزود: همچنین خودرو‌های هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد نمایند؛ و صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران اتفاق نخواهد افتاد. کسانی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.