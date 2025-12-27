رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شورآباد تخلیه و نگهداری می‌شود که کالای خارجی را توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

سرهنگ افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را  بازرسی کردند که مشخص شد محل انبار کالا‌های بازرگانی بوده که کالا‌ها در سامانه‌ها ثبت نگردیده و مشاهده می‌نمایند مقادیر انبوهی لوازم خانگی خارجی در محل نگهداری می‌شود که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد.

این مقام انتظامی افزود: کالا‌ها شامل یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق بوده و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه‌گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

