باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه سهجانبه برای توسعه یک مدل زبانی بزرگ بومی در قم که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مرکز نور، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت دانشبنیان پردازش اطلاعات مالی پارت از جمله طرفین آن محسوب میشوند، تولید مدلی با قابلیت پشتیبانی از زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و زبان کد است.
این تفاهمنامه در چهارمین جشنواره هفته پژوهش و در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد.
رئیس مرکز نور، با اشاره به ظرفیتهای بیش از سه دهه این مرکز، سه ضلع اصلی فعالیتهای آن را نیروهای فنی و پژوهشی متعهد، محتوای دیجیتالشده غنی و زیرساختهای فنی قوی عنوان کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد حسین بهرامی همچنین با اعلام آمادگی مرکز نور برای تعامل فنی، مشاورهای و دادهای با سایر مراکز پژوهشی و اجرایی کشور، بر رعایت حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از موازیکاریها بهعنوان خطقرمز همکاریها تاکید کرد.
بر اساس اعلام مدیران سه مجموعه، انعقاد این تفاهمنامه، آغازگر مرحله جدیدی از همکاریهای علمی، فنی و پژوهشی مشترک در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.