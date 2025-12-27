طی آیینی با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، روز شنبه تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه یک مدل زبانی بزرگ بومی در قم به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه یک مدل زبانی بزرگ بومی در قم  که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مرکز نور، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت دانش‌بنیان پردازش اطلاعات مالی پارت از جمله طرفین آن محسوب می‌شوند، تولید مدلی با قابلیت پشتیبانی از زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و زبان کد است.

این تفاهم‌نامه در چهارمین جشنواره هفته پژوهش و در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد.

رئیس مرکز نور، با اشاره به ظرفیت‌های بیش از سه دهه این مرکز، سه ضلع اصلی فعالیت‌های آن را نیروهای فنی و پژوهشی متعهد، محتوای دیجیتال‌شده غنی و زیرساخت‌های فنی قوی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حسین بهرامی همچنین با اعلام آمادگی مرکز نور برای تعامل فنی، مشاوره‌ای و داده‌ای با سایر مراکز پژوهشی و اجرایی کشور، بر رعایت حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها به‌عنوان خط‌قرمز همکاری‌ها تاکید کرد.

بر اساس اعلام مدیران سه مجموعه، انعقاد این تفاهم‌نامه، آغازگر مرحله جدیدی از همکاری‌های علمی، فنی و پژوهشی مشترک در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

برچسب ها: تفاهم نامه ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه:
آینده پژوهش دینی در گرو هوشمندسازی مسئولانه و حفظ مرجعیت علمی است
یازدهمین بزرگداشت علامه طباطبایی (ره) با بیش از ۱۲۰ برنامه ملی و بین‌المللی آغاز شد
بودجه منتسب به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) صحت ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم آلودگی هوای قم/ هشدار برای خودمراقبتی
معمار سنتی قمی و چهره ماندگار معماری ایران چهره در نقاب خاک کشید
نهال‌های بی‌هویت؛ هزینه‌های سنگین کاشت گونه‌های غیربومی در استان قم
قم میزبان اندیشه‌های عشایر؛ تأکید بر مکتب شهید سلیمانی و صیانت از فرهنگ بومی
هشدار پلیس راهور قم به صاحبان وسایل نقلیه توقیفی
هشدار جدی شرکت گاز قم به پرمصرف‌ها
هشدار صریح دادستان قم به محتکران و اخلال‌گران اقتصادی
آخرین اخبار
هشدار پلیس راهور قم به صاحبان وسایل نقلیه توقیفی
هشدار جدی شرکت گاز قم به پرمصرف‌ها
معمار سنتی قمی و چهره ماندگار معماری ایران چهره در نقاب خاک کشید
قم میزبان اندیشه‌های عشایر؛ تأکید بر مکتب شهید سلیمانی و صیانت از فرهنگ بومی
تداوم آلودگی هوای قم/ هشدار برای خودمراقبتی
نهال‌های بی‌هویت؛ هزینه‌های سنگین کاشت گونه‌های غیربومی در استان قم
هشدار صریح دادستان قم به محتکران و اخلال‌گران اقتصادی