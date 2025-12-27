باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که مقامات افغانستان قصد دارند یک شهرک مسکونی جدید برای اسکان ۴ هزار خانوادهای که به کشور خود بازمیگردند، در استان قندهار در جنوب کشور بسازند.
در این گزارش آمده است که این شهرک در زمینی به مساحت ۳ هزار هکتار ساخته خواهد شد و شامل قطعات مسکونی به همراه امکانات عمومی مانند مدرسه، مراکز بهداشتی و شبکههای آبرسانی خواهد بود.
این گزارش میافزاید که روند تخصیص زمین برای خانوادهها در حال انجام است و بین ۴ تا ۵ هزار خانواده از آن بهرهمند میشوند و پروژههای مسکن بیشتر نیز در سراسر کشور برنامهریزی شده است.
افغانستان در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی در بازگشت مهاجران داشته است و دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان میدهد که در سال جاری، نزدیک به ۲.۸ میلیون افغان از کشورهای همسایه به خانه خود بازگشتهاند.
منبع: شین هوا