مقامات افغانستان در قندهار پروژه‌ای ۳ هزار هکتاری برای اسکان هزاران خانواده بازگشتی راه‌اندازی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات افغانستان قصد دارند یک شهرک مسکونی جدید برای اسکان ۴ هزار خانواده‌ای که به کشور خود بازمی‌گردند، در استان قندهار در جنوب کشور بسازند.

در این گزارش آمده است که این شهرک در زمینی به مساحت ۳ هزار هکتار ساخته خواهد شد و شامل قطعات مسکونی به همراه امکانات عمومی مانند مدرسه، مراکز بهداشتی و شبکه‌های آبرسانی خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید که روند تخصیص زمین برای خانواده‌ها در حال انجام است و بین ۴ تا ۵ هزار خانواده از آن بهره‌مند می‌شوند و پروژه‌های مسکن بیشتر نیز در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.

افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی در بازگشت مهاجران داشته است و داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری، نزدیک به ۲.۸ میلیون افغان از کشور‌های همسایه به خانه خود بازگشته‌اند.

منبع: شین هوا

برچسب ها: شهرک مسکونی ، افغانستان ، مهاجرت معکوس
خبرهای مرتبط
۲۰۰۰ افغان در آمریکا با تروریست‌ها مرتبطند
حمله انتحاری به یک پست نظامی در شمال غربی پاکستان و کشته شدن چهار نفر
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کاش بسازد این ها را جمع کنه پیش خودش
۰
۳
پاسخ دادن
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
آخرین اخبار
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین
تایلند و کامبوج به آتش‌بس فوری در مناقشه مرزی دست یافتند
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
خیز عربستان برای تصاحب انرژی سبز
زنجیر گاز صهیونیستی بر گردن مصر