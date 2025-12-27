دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس از فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهنام کشاورز با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره در بخش‌های «خبر»، «مصاحبه»، «گزارش»، «تیتر»، «یادداشت»، «کاریکاتور»، «موشن گرافی»، «فیلم خبری»، «پادکست و رادیو» و «عکس» برگزار می‌شود.

او افزود: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تببین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و رویداد ایران جان، فارس ایران از محور‌های این جشنواره است.

کشاورز اضافه کرد: محور ویژه این جشنواره پیروزی مردم ایران در جنگ دوازده روزه است.

او ادامه داد: آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را دارد که در نشریات کشوری و استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منتشر شده باشد.

کشاورز گفت: فعالان رسانه‌ای فارس می‌توانند آثار خود را که در دوره زمانی ۱ بهمن ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده است، تا ۲۵ دیماه به درگاه ثبت نام الکترونیکی به آدرس https://digiform.ir/aboozarfars ارسال کنند.

او افزود: شرکت کنندگان در هر قالب فقط می‌توانند ۵ اثر ارسال کنند.

دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در فارس اظهار کرد: افزایش کمی و کیفی تولید محتوا، ایجاد فرصت نقش‌آفرینی برای دلسوزان عرصه رسانه، شناسایی افراد رسانه‌ای دارای مهارت‌های ویژه برای فعالیت در عرصه‌های گسترده‌تر، فراهم کردن زمینه پیگیری و پاسخگویی مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و جریان‌سازی رسانه‌ای از اهداف برگزاری این جشنواره است.

او همچنین اظهارداشت: به دلیل استقبال دانش آموز خبرنگاران در سال‌های گذشته، آثار ارسالی خبرنگاران دانش آموز و نوجوانان به صورت مستقل ارزیابی و نفرات برتر معرفی خواهند شد.

کشاورز افزود: اصحاب رسانه فارس در جشنواره سال گذشته مشارکت فعالانه داشتند و انتظار می‌رود در جشنواره امسال نیز هم در بخش استانی و هم کشوری شاهد درخشش اهالی رسانه و قلم باشیم.

برچسب ها: جشنواره ابوذر فارس ، شیراز ، فراخوان
خبرهای مرتبط
توانا:
دانشجویان شعله امید را در دانشگاه ها روشن نگه دارند
بزرگترین جشنواره طناب‌زنی کشور در شیراز برگزار خواهد شد
بدرقه دانش آموزان اعزامی به المپیک ژیمنازیاد ۲۰۲۵ صربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موج برخورد با متخلفان در فارس؛ از فلج شدن شبکه های قاچاق تا دستگیری عاملان جرائم خشن
ترافیک سرطان شهر است/ هوش مصنوعی در خدمت مدیریت ترافیک
اعتکاف در ماه رجب؛ آیینی برای خودسازی و تعالی معنوی
فراخوان هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس
آخرین اخبار
اعتکاف در ماه رجب؛ آیینی برای خودسازی و تعالی معنوی
فراخوان هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس
موج برخورد با متخلفان در فارس؛ از فلج شدن شبکه های قاچاق تا دستگیری عاملان جرائم خشن
ترافیک سرطان شهر است/ هوش مصنوعی در خدمت مدیریت ترافیک
شلغم بیضا راهی بازارهای داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود/ از تقویت ایمنی تا درمان سرماخوردگی
خوشه مسقطی لاری؛ الگوی ملی توسعه خوشه‌ای در کشور/تأسیس مرکز نوآوری
بارش برف و باران در ۱۶ محور مواصلاتی فارس/مه گرفتگی در جاده کازرون
جاده داراب بندرعباس ۳ کشته داد