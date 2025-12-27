باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهنام کشاورز با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره در بخش‌های «خبر»، «مصاحبه»، «گزارش»، «تیتر»، «یادداشت»، «کاریکاتور»، «موشن گرافی»، «فیلم خبری»، «پادکست و رادیو» و «عکس» برگزار می‌شود.

او افزود: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تببین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و رویداد ایران جان، فارس ایران از محور‌های این جشنواره است.

کشاورز اضافه کرد: محور ویژه این جشنواره پیروزی مردم ایران در جنگ دوازده روزه است.

او ادامه داد: آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را دارد که در نشریات کشوری و استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منتشر شده باشد.

کشاورز گفت: فعالان رسانه‌ای فارس می‌توانند آثار خود را که در دوره زمانی ۱ بهمن ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده است، تا ۲۵ دیماه به درگاه ثبت نام الکترونیکی به آدرس https://digiform.ir/aboozarfars ارسال کنند.

او افزود: شرکت کنندگان در هر قالب فقط می‌توانند ۵ اثر ارسال کنند.

دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در فارس اظهار کرد: افزایش کمی و کیفی تولید محتوا، ایجاد فرصت نقش‌آفرینی برای دلسوزان عرصه رسانه، شناسایی افراد رسانه‌ای دارای مهارت‌های ویژه برای فعالیت در عرصه‌های گسترده‌تر، فراهم کردن زمینه پیگیری و پاسخگویی مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و جریان‌سازی رسانه‌ای از اهداف برگزاری این جشنواره است.

او همچنین اظهارداشت: به دلیل استقبال دانش آموز خبرنگاران در سال‌های گذشته، آثار ارسالی خبرنگاران دانش آموز و نوجوانان به صورت مستقل ارزیابی و نفرات برتر معرفی خواهند شد.

کشاورز افزود: اصحاب رسانه فارس در جشنواره سال گذشته مشارکت فعالانه داشتند و انتظار می‌رود در جشنواره امسال نیز هم در بخش استانی و هم کشوری شاهد درخشش اهالی رسانه و قلم باشیم.