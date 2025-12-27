نماهنگ زیبا و دلنشین‌ ای ایران بخوان، به زبان‌های مختلف منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو، نماهنگ زيبا و دلنشين ای ايران بخوان با گویش مازندرانی را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: سرود ملی ، شعر جدید ، گروه سرود
خبرهای مرتبط
رئیس رسانه ملی مطرح کرد؛
«مردم»، ستون قوام انقلاب و رمز عبور از بحران‌ها
شبکه‌های تلویزیونی سیما پای کار «ایرانِ جان» همراه با «گلستانِ ایران»
برنامه‌های رادیو ویژه میلاد حضرت زهرا (س)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«تنها در خانه» مهمان شب‌های زمستانی شبکه نمایش می‌شود
پخش سریال «سرزمین مادری» به زودی از شبکه افق
با ترند‌های اینستاگرامی و باکلاس شو
نماهنگ زیبا و دلنشین‌ «ای‌ایران‌بخوان» به زبان ترکمنی
مستند «سوره صنعا» روی آنتن تلویزیون می‌رود + تیزر
سالن‌های دولتی تئاتر میزبان بیش از ۱۲هزار مخاطب شدند
نماهنگ زیبا و دلنشین ای ایران بخوان به زبان کردی + فیلم
«بهرام بیضایی» درگذشت
چهار کاری که امیرالمومنین (ع) انجام ندادند + فیلم
نماهنگ زیبا و دلنشین‌ای ایران بخوان به زبان عربی + فیلم
آخرین اخبار
نماهنگ زیبا و دلنشین‌ای ایران بخوان به زبان عربی + فیلم
چهار کاری که امیرالمومنین (ع) انجام ندادند + فیلم
«بهرام بیضایی» درگذشت
نماهنگ زیبا و دلنشین ای ایران بخوان به زبان کردی + فیلم
سالن‌های دولتی تئاتر میزبان بیش از ۱۲هزار مخاطب شدند
مستند «سوره صنعا» روی آنتن تلویزیون می‌رود + تیزر
نماهنگ زیبا و دلنشین‌ «ای‌ایران‌بخوان» به زبان ترکمنی
با ترند‌های اینستاگرامی و باکلاس شو
پخش سریال «سرزمین مادری» به زودی از شبکه افق
«تنها در خانه» مهمان شب‌های زمستانی شبکه نمایش می‌شود
تیزر فیلم سینمایی «اشک هور» + فیلم