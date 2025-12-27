باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - یزدانیان معاون پژوهشگاه فضایی ایران در ارتباط زنده شبکه خبر گفت: ۳ ماهوارهای که فردا پرتاب میشوند، ماهوارههای سنجشی هستند که دادههای تصویری را مخابره خواهند کرد و کاربردهایی مانند کشاورزی، محیط زیست و مدیریت منابع آب را دارا هستند.
وی گفت: این ماهوارهها که در مدار لئو و در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار میگیرند، قادرند دادههای تصویری با قدرت تفکیک ۱۵ متر تا کمتر از ۵ متر را مخابره کنند؛ دادههایی که کاربرد گستردهای در حوزههایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع آب، محیط زیست و فعالیتهای صنعتی خواهند داشت.
یزدانیان با اشاره به شتاب گرفتن دستاوردهای صنعت فضایی کشور در یک سال و نیم اخیر افزود: این سه ماهواره به مجموعه ماهوارههای بومی ایران اضافه میشوند و گامی مهم در مسیر خدماتمحور شدن پرتابها به شمار میآیند. به گفته او تمرکز اصلی در طراحی این ماهوارهها، ارتقای قدرت تفکیک تصاویر و افزایش قابلیت استفاده عملیاتی آنها در داخل کشور بوده است.
وی با بیان اینکه تمامی زیرسامانههای این ماهوارهها به طور کامل در داخل کشور طراحی و ساخته شدهاند، اظهار کرد: در گذشته قدرت تفکیک تصاویر ماهوارههای داخلی حدود ۲۰ متر بود، اکنون با پیگیریهای انجامشده و سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شاخص به سطحی رسیده که برای کاربردهای واقعی کشاورزی و صنعتی قابل استفاده است.
مدیر پژوهشگاه فضایی ایران، عمر مفید این ماهوارهها را بین دو تا پنج سال عنوان کرد و آن را منطبق با استانداردهای جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد که پس از پرتاب، عمر عملیاتی آنها از عمر اسمی نیز فراترمیرود.
یزدانیان همچنین با اشاره به برنامههای آتی صنعت فضایی کشور گفت: رویکرد اصلی، توسعه ماهوارههای خدماتمحور و تقویت زنجیره ارزش اقتصاد فضا با حضور پررنگتر بخش خصوصی است. این سه ماهواره با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شدهاند و در آینده نیز پرتاب ماهوارههای سنجشی با دقت بالاتر در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان از برنامههای گسترده در حوزه ماهوارههای ارتباطی خبر داد و گفت پس از پرتاب ماهواره ناهید به عنوان نخستین ماهواره ارتباطی کشور، طراحی و ساخت ماهواره ارتباطی ناهید ۳ نیز آغاز شده و در ادامه مسیر توسعه فضایی کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد.