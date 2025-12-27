باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید کمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوا و تصمیمات کارگروه اضطرار، اظهار داشت که به دلیل تداوم پایداری هوا و وارونگی جوی در دو هفته گذشته، شاهد افزایش آلایندهها در استان بودهایم.
وی با اشاره به تشکیل جلسات کارگروه اضطرار بر اساس هشدارهای اداره کل هواشناسی، گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده و شرایط حادث، تصمیماتی اتخاذ شد.
وی افزود: پیشبینی هواشناسی برای دیروز و احتمالاً امروز (یکشنبه) در صورت تداوم پایداری، بر تمدید شرایط اضطرار تأکید داشت که با توجه به پایشها و ادامه این شرایط در برخی شهرستانها، شرایط اضطرار برای فردا تمدید شد.
میرجعفریان در خصوص محدودیتهای اعمال شده، تصریح کرد: فعالیتهای بیرونی، از جمله فعالیتهای ورزشی در مدارس و خارج از آنها، ممنوع است. کارگاههای تولیدی که آلایندگی گرد و غبار ایجاد میکنند، متوقف میشوند؛ مگر آنکه تمهیداتی مانند پاشش آب برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار انجام دهند که در این صورت فعالیتشان ادامه خواهد داشت.
معاون استاندار گفت: بحث کودکستان و مهد کودک تعطیل و مدارس ابتدایی هم غیرحضوری خواهد بود. همچنین بانوانی که دارای فرزندان خردسال در این مقاطع هستند، با نظر مدیریت دستگاه خود میتوانند استفاده کنند.
میرجعفریان ابراز امیدواری کرد که از فردا عصر به بعد این پایداریها کاهش پیدا بکند، یعنی ناپایداریها و حتی بارشهای اندک و وزش بادی که بتواند این آلایندگیها را جابجا کند.
وی در پاسخ به وضعیت صنایع آلاینده، تأکید کرد که استانداری هماهنگیهای لازم را دنبال میکند و «دستگاههای ۲۱ گانه مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند.
وی گفت: خوشبختانه طی این چند ماه گذشته، اقدامات اساسی که نیاز بوده شناسایی شده و توصیهها و تذکرات لازم به دستگاههای مربوطه داده شده و کارهای اجرایی شروع شده است.