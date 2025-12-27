باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تل‌آویو به‌دنبال تشکیل نیروی مداخله مشترک در شرق مدیترانه + فیلم

رژیم صهیونیستی از در دست بررسی بودن طرحی برای تشکیل نیروی مداخله مشترک در شرق مدیترانه خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع رسانه‌ای گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حال بررسی طرحی برای ایجاد نیروی مداخله مشترک در شرق دریای مدیترانه است؛ ابتکاری که در چارچوب تحولات امنیتی و انرژی این منطقه ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، هدف از این طرح مقابله با افزایش نفوذ نظامی ترکیه در شرق مدیترانه و همچنین مدیریت منازعات مربوط به منابع گازی میان تل‌آویو و آنکارا عنوان شده است. این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌های ژئوپلیتیکی و انرژی میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

مطالب مرتبط
تل‌آویو به‌دنبال تشکیل نیروی مداخله مشترک در شرق مدیترانه + فیلم
young journalists club

پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند

تل‌آویو به‌دنبال تشکیل نیروی مداخله مشترک در شرق مدیترانه + فیلم
young journalists club

رژیم صهیونیستی در پی گدایی هم‌پیمان برای سومالی‌لند + فیلم

تل‌آویو به‌دنبال تشکیل نیروی مداخله مشترک در شرق مدیترانه + فیلم
young journalists club

واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم
۷۷۳

ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم
۶۸۷

چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم
۵۴۳

انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم
۵۰۰

سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم
۴۳۷

درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.