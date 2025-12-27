باشگاه خبرنگاران جوان - منابع رسانه‌ای گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حال بررسی طرحی برای ایجاد نیروی مداخله مشترک در شرق دریای مدیترانه است؛ ابتکاری که در چارچوب تحولات امنیتی و انرژی این منطقه ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، هدف از این طرح مقابله با افزایش نفوذ نظامی ترکیه در شرق مدیترانه و همچنین مدیریت منازعات مربوط به منابع گازی میان تل‌آویو و آنکارا عنوان شده است. این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌های ژئوپلیتیکی و انرژی میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.