باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صد‌ها تظاهرکننده در اعتراض به حملات مداوم اسرائیل به غزه، علیرغم توافق آتش‌بس ۱۰ اکتبر، به خیابان‌های استکهلم آمده‌اند.

این اعتراض که توسط چندین گروه جامعه مدنی سازماندهی شده بود، در میدان اودنپلان برگزار شد و شرکت‌کنندگان بنر‌هایی با نوشته‌های «کودکان در غزه کشته می‌شوند»، «مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند» و «به کمبود غذا پایان دهید» حمل می‌کردند.

بسیاری از آنها پرچم‌های فلسطین را تکان می‌دادند و از سوئد خواستند فروش اسلحه به اسرائیل را متوقف کند. رابین نیلسون، فعال سوئدی در گفت‌و‌گو با آناتولی گفت که اعتراضات تا زمان دستیابی به صلح پایدار ادامه خواهد یافت.

او از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل انتقاد کرد و به هزینه‌های انسانی درگیری‌های جاری اشاره کرد.

نیلسون گفت: «با وجود بحران شدید انسانی و مرگ و میر گسترده، هنوز شاهد تغییر ملموسی نبوده‌ایم.» وی افزود که نتانیاهو تنها تحت فشار بین‌المللی با آتش‌بس موافقت کرده است.

او گفت: «ادعا‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه جنگ می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، ترسناک است. اگر اوضاع بهبود نیابد، ما سال آینده به اعتراضات گسترده و نافرمانی مدنی ادامه خواهیم داد.»

ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۱۲۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه کشته و بیش از ۱۷۱۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

اگرچه آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، اما شرایط زندگی به طور قابل توجهی بهبود نیافته است، زیرا اسرائیل به تعهدات خود طبق توافق، از جمله اجازه ورود مقادیر توافق شده غذا، کمک، تجهیزات پزشکی و مسکن سیار به غزه عمل نکرده است.

منبع: آناتولی

