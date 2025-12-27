باشگاه خبرنگاران جوان- بە پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج وسقز و بە استناد هشدار‌های صادر شدە از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش بینی بارش باران، برف و برودت هوا، فردا یکشنبه ۷ دی‌ماه ١۴٠۴ تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج، سقز و منطقه زیویه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

امتحانات نهایی بازماندگان پایه دوازدهم طبق برنامه، راس ساعت ۱۰ صبح در حوزه‌های از پیش اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی خود مدارس اطلاع‌رسانی می‌شود.

منبع: فرمانداری استان