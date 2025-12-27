باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه رژیم صهیونیستی اعلام کرد بهطور رسمی «سومالیلند» را بهعنوان کشوری مستقل به رسمیت میشناسد، اتحادیه اروپا این اعلامیه را رد کرده و تاکید کرد که باید به حاکمیت سومالی احترام گذاشته شود.
انوار العنونی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه «بر اهمیت احترام به وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی طبق قانون اساسی آن، منشورهای اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد تأکید میکند.»
این مقام اروپایی در بیانیهای گفت: «این امر برای صلح و ثبات کل منطقه شاخ آفریقا کلیدی است.»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که تلآویو بهطور رسمی سومالیلند را بهعنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت میشناسد؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت «سومالی» روبهرو شد.
نخست وزیر سومالی میگوید که بنیامین نتانیاهو به دنبال جای پایی در شاخ آفریقا و کنترل تنگه باب المندب میگردد.
«سومالیلند» بیش از سه دهه پیش جدایی خود از «سومالی» را اعلام کرده است، اما تاکنون هیچیک از کشورهای عضو سازمان ملل آن را بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناختهاند. جمهوری خودخوانده سومالیلند از موقعیتی استراتژیک در خلیج عدن برخوردار است و پول، گذرنامه و ارتش خود را دارد.
شایان ذکر است که مصر، ترکیه، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی همگی این اعلامیه را محکوم کردهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه